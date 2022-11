De regreso a sus raíces

Pedraza no podría pasar por alto estar un rato con la nueva generación de futbolistas que buscan emular lo que apenas hace unos días consiguió en el balompié mexicano. Los jugadores de todas las categorías tuvieron la oportunidad de tomarse la fotografía del recuerdo como también pedirle autógrafos sobre sus playeras, balones, tachones, guantes de portero y todo objeto que se viera el nombre del orgullo reynosense.

Ante la emoción de los pequeños, Pedraza se quedó sorprendido por el crecimiento que ha tenido la casa que lo vio impulsarse deportivamente, por lo que se mantuvo con una sonrisa y aprovechó para darles unas palabras de ánimo a todos los niños.

El actual campeón con los Tuzos del Pachuca atendió a todos los niños al regalarles autógrafos y tomarse la fotografía del recuerdo.

"Siempre que vengo me reciben bien, no vengo mucho, pero cada vez que vengo me doy el tiempo para venir a agradecerles, y un mensaje que les doy a los niños y a los papás es que los sigan apoyando; en esta ocasión me sorprendí mucho, porque veo mucha gente", comentó el mediocampista del conjunto de la Bella Airosa.

En sus esporádicas visitas a su casa, Pedraza busca la manera de convivir con los pequeños futbolistas, porque recuerda que él estuvo en su lugar y en su momento le tocó la visita del reynosense Alfonso ¨Ponchito¨ González cuando quedó campeón con los Rayados de Monterrey.

"A mí también me tocó estar en su lugar; lo veía (Ponchito) como ahora me ven a mi, pero lo importante es que todos esperamos que no solamente surja uno, ni cinco, que surjan 10 0 15 jugadores de esta escuela", expresó.

Ahora Pedro aprovechará al máximo estos días de descanso porque debe de reportar con los Tuzos el próximo 8 de diciembre y aquí en Reynosa estará hasta el 15 de noviembre.