No dio el ´batazo´

Durante el tercer día de hostilidades en Mayagüez, Puerto Rico, la Liga José Guadalupe Treviño Kelly, que se convirtió en México, no pudo dar el batazo oportuno por lo que fueron blanqueados 0-2 por Panamá y sufrieron su primer descalabro dentro de la Serie Latinoamericana Menor de Béisbol.

Los peloteros reynosenses conectaron un total de 9 imparables para colocar corredores en posición de anotar, pero desafortunadamente para su causa el batazo oportuno no llegó. Por su parte los panameños tomaron rápidamente el mando de las acciones en la primera entrada con las dos rayitas que marcaron la diferencia.

Los mexicanos colocaron niños en los senderos en el primer episodio, pero se fueron en blanco, mientras en el segundo acto Emiliano, Manuel Hernández y Luis Castillos se quedaron en las almohadillas esperando que los remolcaran.

Más oportunidades se le presentaron para recortar la distancia o emparejar el duelo. Durante el tercer inning aparecieron los imparables de Axel García, Iván Alanís y Emiliano, pero ninguno pudo llegar al pentágono. Parecía que el cuarto capitulo la ¨Kelly Power¨ iba a conseguir la remontada con los batazos de Eduardo y Braulio Segura al no tener out y venir a batear la parte alta del line up, pero una vez más se quedaron anclados en las almohadillas.

Con este resultado el grupo se apretó y México está obligado a ganarle hoy a República Dominicana para clasificarse a la semifinal.