Desde hace más de 50 años, el sol ilumina la estrecha calle Río Frío de la colonia Longoria, como si supiera por completo el camino al éxito; la reja está a medio abrir y al ingresar a la propiedad inmediatamente se escucha el sonido del esfuerzo de los boxeadores, el golpeteo de los guantes al costal, el roce de la cuerda con el piso, la pera rebotando en la madera y, repentinamente, se escucha una voz grave con autoridad decir "¡tiempo!", se trata del mismísimo Joel Soto Jiménez, único mánager de Reynosa que ha conseguido forjar tres campeones mundiales.

A sus 81 años de edad, don Joel se levanta todos los días con el mismo amor y pasión que le ha regalado al boxeo desde hace 59 años. Comienza a analizar a cada uno de sus pupilos para preparar la rutina de sus entrenamientos, verifica el peso en el que se encuentran y detalla sus habilidades para programarlos en carteleras amateur o profesionales.

Joel Soto Jiménez se ha convertido en el más grande mánager de Reynosa, al formar tres campeones mundiales.

Aquejado de nacimiento por la hemofilia, padecimiento considerado como la "Enfermedad de los reyes", don Joel se ha convertido en todo un guerrero de sangre azul por el colorido que muestra en sus venas y moretones; además cuenta con una añeja lesión en la cadera que no se ha convertido en ningún impedimento para sentarse en su silla de ruedas y dirigirse lentamente a la parte trasera de su casa para abrir su gimnasio ¨Heriberto Deándar¨, que con la frase escrita ¨Aquí se forjan campeones¨ comienza a crear las historias de éxito a los prospectos que ingresan en el santuario del boxeo fronterizo.

Los hechos de mayor relevancia que se han suscitado en la historia del pugilismo de Reynosa están plasmados con fotografías en las cuatro paredes del inmueble como los tres monarcas mundiales que ha formado: Jaime ¨Rocky¨ Balboa, Néstor ¨Tigre¨ Garza y Hugo ¨El Tigre¨ Castañeda.

Don Joel, junto a su hijo Joel Soto sosteniendo el cinturón de Jaime ¨Rocky¨ Balboa, primer campeón mundial que consiguieron.

Además de los 27 campeones mundiales que lo han visitado e incluso otros que han entrenado, como el gran Julio César Chávez que durante una semana se preparó para una pelea de exhibición en la Plaza de Toros Monumental Reynosa, y también cuenta con José Luis Cruz, primer reynosense en combatir en Japón.

¨Yo estoy enamorado completamente del boxeo; cuando yo muera el último respiro que voy a decir: gracias, bendito boxeo, porque me lo has dado todo. Yo nunca me imaginé ser una figura en el boxeo, yo trabajaba normal, pero jamás soñé estar en el salón de la fama, ser reconocido como mánager del año en Reynosa, Tamaulipas y en Ciudad de México. Se siente bonito cuando me reconocen, pero siempre en mi vida cuando consigo un logro le doy vuelta a la página y quiero conseguir más. Yo cada vez que ingreso a mi gimnasio me llena de vida, estímulo, me dan ganas de trabajar con todos, ya sea chicos o grandes¨, comentó con la serenidad que se le caracteriza el también formador de 17 boxeadores que llevó a pelear en el Madison Square Garden.

Pero toda historia tiene un inicio y esta se suscita en Comales, Tamaulipas, en donde don Joel nació un 28 de octubre de 1942, pero a sus cuatro años la vida lo guió a Reynosa, donde hasta el momento radica y él lo ha expresado abiertamente: que su corazón está en esta tierra fronteriza.

Dentro de su carrera como promotor planeó la pelea de exhibición del gran Julio César Chávez en la Plaza de Toros Monumental Reynosa.

Desde que vio la luz de la vida, su ADN ya estaba impregnado de box al venir de familia que tenía el gusto por este deporte; incluso, su hermano Luis Soto sostuvo 70 peleas, convirtiéndose campeón pluma en Texas, Estados Unidos. Su niñez fue feliz al leer constantemente las revistas de box que compraba en la tienda, pero la hemofilia y su accidente en la cadera, además de un diagnóstico médico no alentador que le daba 15 años de vida y el uso de las muletas, fueron determinantes para que su autoestima decayera y presentara demasiados complejos.

El momento que cambió su vida fue en 1960, cuando decidió viajar a Ciudad de México e inscribirse a la Academia de Arte Dramático Andrés Soler, en la que estudiaba en la tarde y en la mañana se iba a los gimnasios a aprender como ser mánager. Luego de cultivarse lo necesario no dudó en regresar a Reynosa para abrir, en 1967, su gimnasio y entrenar a su primer boxeador, Apolonio Salinas, convirtiéndolo campeón de Tamaulipas, que lo clasificó a nivel nacional y posteriormente llevarlo a Los Ángeles, California, a disputar una pelea semifinal por el título.

¨No es que sea brujo, a lo mejor mi experiencia en el boxeo me lo dice todo, pero yo inmediatamente que veo a un boxeador te señalo si va a ser buen peleador o no lo va a ser; también si va a ser una gran estrella o no lo va a ser, porque no lo sé, tengo ese don¨, dijo el señor Soto, recordando cómo en aquella época entrenaba a su gran amigo Apolonio.

Sin duda, uno de los grandes capítulos de don Joel, que ya estaba acompañado por su hijo Joel Soto Jr., fue cuando el matamorense Jaime ¨Rocky¨ Balboa obtiene en 1992 su campeonato mundial superligero, inmediatamente el mundo del boxeo voltea a ver a Reynosa para saber qué es lo que estaban haciendo bien.

Sin duda, la historia que llenó de orgullo a esta ciudad y que en la actualidad sigue siendo uno de los memorables momentos en la historia fue cuando don Joel vio que un niño de 13 años ingresó a su gimnasio y comenzó a entrenar con un hambre de triunfo, que quería convertirse en el mejor del mundo; se trataba del reynosense Néstor ¨Tigre¨ Garza, nombre que está plasmado con letras doradas gracias a su tremenda actuación del 12 de diciembre de 1998, que lo convirtió en el único campeón mundial supergallo que ha dado esta ciudad.

Dentro de la historia deportiva de Reynosa Joel Soto formó al único campeón mundial que ha dado esta ciudad, se trata de Néstor ¨Tigre¨ Garza.

En otra de las grandes páginas de vida que describe el gran promotor es que, pese a que el reynosense José Luis Cruz no logró un título mundial, aunque se quedó cerca de hacerlo, pudo abarrotar el estadio Adolfo López Mateos tras noquear a su oponente Alberto ¨Costeño¨ Morales, que era el cuarto del mundo, campeón nacional de Estados Unidos. A partir de ese duelo es el primer púgil de esta ciudad en viajar a Tokio, Japón, para enfrentarse a Kinio Fuerzawa, en el estadio de Korakuen.

¨Es el momento más feliz, creo yo, en mi carrera; obvio, todos los triunfos, aunque no sean de títulos y los que sean me hacen feliz¨, expresó gustoso de recordar aquella hazaña memorable.

En la actualidad, el reynosense Hugo ¨Tigre¨ Castañeda, primo de Néstor ¨Tigre¨ Garza, es una estrella que va en ascenso al conseguir los campeonatos juveniles superpluma de la Organización Mundial de Boxeo e Intercontinental del Consejo Mundial de Boxeo, en 2022 y 2024, respectivamente.

Lo realizado por don Joel en esta disciplina por más de cinco décadas ha sido notorio, por lo que en su andar los más grandes campeones mundiales mexicanos se han dado el tiempo de viajar para conocer su gimnasio y platicar experiencias.

¨Aquí estuvo el ´Maromero´ Páez, Lupe Pintor, Rubén ´El Púas´ Olivares, Julio César Chávez entrenó una semana aquí; Manuel ¨Mantecas¨ Medina, que fue cinco veces campeón mundial, Jorge ¨Travieso¨ Arce, ¨Chivo¨ Morales, David Picasso, Rafael Márquez, Marco Antonio Barrera, entre otros más.

Yo pienso que ellos vienen porque los he tratado con mucha humildad y respeto a todos los boxeadores, por lo que me he ganado su respeto, cariño y amistad; entonces, cuando vienen a Reynosa lo primero que hacen es visitar el gimnasio de Joel Soto, ellos vienen sólo conmigo y eso me llena de alegría¨, mencionó con una sonrisa y viendo su reciente libro que acaba de publicar que lleva por nombre ¨Un guerrero sangre azul...del boxeo¨.

Cerca de cumplir sus 82 años don Joel está satisfecho con lo que ha plasmado en el boxeo y es tanta su historia que ha dejado huella imborrable en el deporte de Reynosa, que durante el pasado 3 de diciembre del 2022 fue ingresado al Salón de la Fama de la ciudad, por lo que su legado quedará escrito y ahora sus hijos Joel, Gabriel y Saúl, que desde hace varios años están inmiscuidos en el box, lo van a engrandecer.