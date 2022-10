¡Guerreros tocan fondo!

Mis muchachos saben que no están comprometidos con la camiseta, no están comprometidos con el club; me siento decepcionado de muchos, porque son muchos gastos los que genera el equipo¨. ÁLVARO PADILLA PRESIDENTE DE GUERREROS

La llegada del nuevo cuerpo técnico de los Guerreros de Reynosa, compuesto por Jaime Jonguitud y Alejandro Garza, no han dado los resultados esperados y por primera vez en lo que va del campeonato visitaron el sótano del Grupo 16.

El funcionamiento de los reynosenses ha quedado a deber y esto se ha reflejado en el actual torneo, al no ganar ningún encuentro de los 6 que han disputado al tener marca de un empate y 5 derrotas, de las cuales cuatro han sido de forma consecutiva.

Ante la reciente derrota de 0-1 ante los Halcones de Saltillo, en partido pendiente de la fecha 1, Álvaro Padilla, presidente del club fronterizo, se mostró molesto por la actitud de alguno de sus jugadores y reconoció que en noviembre vendrán cambios importantes.

"Mis muchachos lo saben y no es una amenaza, mis muchachos saben que no están comprometidos con la camiseta, no están comprometidos con el club; me siento decepcionado de muchos, porque son muchos gastos los que genera el equipo", comentó el dirigente.