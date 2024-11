Pone sello a blanqueada

Por: Josué Segura

Noviembre 09, 2024 -

El lanzador reynosense Dallas Alexis Martínez tuvo su segunda aparición en la actual temporada regular con los Yaquis de Obregón, pero ahora fue en funciones de cerrador, en la blanqueada que le recetaron de 10-0 a los Mayos de Navojoa.

El franela 55 volvió a subirse a la loma de los disparos para trabajar por espacio de una entrada completa en la que permitió dos imparables que no causaron mayores problemas, al no permitir que llegaran al pentágono tras sacar los últimos tres out y de esta manera mantener perfecta su efectividad.

Para Dallas es de suma importancia obtener buenas actuaciones cada vez que es requerido por el manager Lino Rivera, para de esta manera convertirse en pieza importante en el bullpen y posteriormente retornar a su posición habitual, que es la de rotación abridora.

La reaparición del fronterizo se dio el pasado 29 de octubre en la derrota ante los Naranjeros de Hermosillo, en el que toleró dos inatrapables y recetó un ponche.

El ahora pelotero de 30 años se integró con los Yaquis en la campaña 2017, sin embargo, fue en el 2020 donde obtuvo el mayor número de participación.

En aquella temporada de hace cuatro años consiguió récord de 2-3 en 10 encuentros, mientras en postemporada tuvo saldo positivo de 2-0 en tres salidas.

Durante la temporada recetó un total de 39 chocolates para registrar una corta efectividad de 2.65, la mejor que ha presumido desde que está con la novena de Obregón.

Actualmente, la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico ya está avanzada, por lo que la tribu busca escalar posiciones en el standing al estar ubicados en la sexta posición con marca de 10-12.