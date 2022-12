Directiva y cuerpo técnico se han contagiado más de esta productiva armonía que siempre ha existido desde que comenzaron a participar el año pasado en el campeonato de la Liga TDP MX.

Cada uno de los futbolistas está contento, pero en la sesión de prácticas le toman la seriedad debida ante los importantes compromisos que van a sostener en el mes de enero, como el Torneo del Sol, Copa Conecta y el inicio de la segunda vuelta de la Tercera División Profesional

"Tenemos mucho trabajo en enero y agradecido por esta privilegiada de esta manera de seguir trabajando, de seguir aportando para de esta manera conseguir los mejores números posibles", comentó Edgar Barrón, director técnico.

Los fronterizos realizaron una gran primera parte del torneo y los números los avalan al finalizar en el primer lugar del Grupo 16 con 31 puntos y ser uno de los candidatos para clasificarse a la liguilla, aunque todavía falte un largo camino. Por el momento el estratega se mantiene abierto a la llegada de refuerzos, pero en caso, de no concretarse, está conforme con el plantel que se ha formado.

"Ahorita no hay refuerzos confirmados; hemos incorporado a jugadores que queremos ver más, eso no significa que un jugador más del plantel, no vamos a tener visorias, aquí como el plantel es amplio no dimos de baja a jugadores y no garantizamos tampoco altas, respetamos mucho el proceso de los jugadores", expresó.