Isabel Oropeza gana el Maratón Internacional de Guadalajara

Por: Agencia Reforma

Noviembre 24, 2024 - 12:34 p.m.

GUADALAJARA, Jalisco.- Isabel Oropeza se convirtió en la segunda mujer jalisciense en ganar el Maratón Internacional de Guadalajara.

Fue mexicana, pero sobre todo, fue jalisciense la ganadora del Maratón Internacional de Guadalajara 2024: Isabel Oropeza Vázquez se escribe con letras doradas.

Orgullo tonalteca, la corredora se convirtió en la primera jalisciense, en 35 años, en ganar el Maratón de la Ciudad al cruzar la línea de meta en un tiempo, extraoficial, de 2 horas 37 minutos y 07 segundos.

Isabel Oropeza también se convirtió en la segunda jalisciense, tras María Salomé Contreras en 1989, que gana la prueba de 42 kilómetros del magno evento tapatío; además, desde el 2015 Guadalajara no veía una ganadora mexicana, siendo Dulce María Rodríguez (del Estado de México) la última en hacerlo.

"Estoy muy contenta, agradecida muchísimo con mi familia que ha apoyado toda mi carrera. Hubo momentos donde pensé que no iba a poder con ellas (atletas internacionales) pero mantuve la mente fuerte y me aferré para ganar.

"Estuve a punto de aflojar, ya me había quedado en el grupo pero yo creo que en el kilómetro 26 es donde me decido irme a la punta, luego voy en segundo pero creo que a partir del 30 ya me fui a la punta", dijo Oropeza.

Completando el podio femenino estuvo Betty Chepleting (2:41:21) en segundo lugar, mientras que el tercero fue para Fanny Oropeza, hermana de Isabel, con un tiempo de 2:42:37.

En la rama varonil, el keniano John Kemboi Kimaiyo (2:14:22) fue el ganador del evento; el marroquí El Mahjoub Dazza (2:16:02) y Ben Chelimo Somikwo (2:18:07), de Uganda, se llevaron el segundo y tercer puesto respectivamente.

Israel Oropeza fue el primer mexicano, y jalisciense, en cruzar la meta en la rama varonil, con un tiempo de 2:27:27.

Las para atletas femeninas Yvonne Reyes Gómez (2:37:34), Leticia Sánchez Morales (2:46:48) y Verónica González Guerrero (3:02:21) se subieron al podio en la categoría especial.

En la rama varonil especial fueron Gonzalo Valdovinos Gonzales (1:47:50), José Frías Moreno (1:50:00) y Fidel Aguilar Zepeda (1:56:07).