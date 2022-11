Se pondrá ´Pantera´

Todos los niños soñamos con los superhéroes. Tengo hijos muy pequeños, pero del mayor, su superhéroe principal o el que más le gusta es Pantera Negra¨. SERGIO PÉREZ PILOTO DE RED BULL

De cara al Gran Premio de Brasil, el mexicano Sergio Pérez usará un casco especial de superhéroe.

En el segundo capítulo de la serie "Checo", que abarca lo que sucedió antes y después de la carrera en Japón, el piloto de Red Bull le muestra a Christian Horner, jefe del equipo, y a Helmut Marko, asesor de la escudería, el diseño del casco que tiene preparado para Sao Paulo.

"Mira el casco de Black Panther que están haciendo, está súper cool. (Lo usaré) en Brasil para promover la película.

"La primera vez que corrí en Suzuka era donde más fans tenía en todo el mundo, fans que sabían toda mi historia, que conocen a toda mi familia y es algo que no pasa en ningún otro país", comentó el tapatío.

Otra de las facetas que Checo presenta en su serie es su amor por el futbol, y América, su equipo favorito, el cual fue eliminado en semifinales por Toluca.

"Con unos primos empezamos a ver al América, Chivas no me atraía y fue fácil mi elección y me convertí en gran aficionado del América", puntualizó Pérez, que ya se encontraba en Estados Unidos junto a su esposa Carola Martínez.

El conductor azteca explicó el origen del número 11 que porta en su monoplaza y la importancia del apoyo de sus fans en Austin.

"Yo solía admirar a un futbolista. Su nombre es Iván Zamorano, tenía el número 11 y cuando estaba en karting dije ´también quiero ese número´. Siempre he usado el ´11´ y mi correo todavía lo tengo con un 11", aseguró.