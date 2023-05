Guadalajara, Jalisco

En la vuelta 11, el carro de seguridad entró al circuito de Bakú, tras el incidente de carrera de Nyck De Vries, de AlphaTauri, justo un giro después de que Verstappen entró a pits a cambiar sus neumáticos por la degradación que sufrieron sus primeras gomas.

Al salir de los boxes, Verstappen quedó en la séptima posición, y si bien remontó lugares, ya no pudo alcanzar a Checo.

"Checo tuvo suerte con el Safety Car; pero tranquilo Max, queda mucho Mundial por delante, sumaste buenos puntos hoy (domingo)", le dijo Christian Horner, jefe de Red Bull por radio a Verstappen en la vuelta previa a la ceremonia del podio.

"Sí, es lo que iba a decir, no sabíamos que el safety car podría salir; es desafortunado, pero con el resultado del equipo creo que aprendimos mucho nuevamente", respondió el bicampeón del mundo Max.

Cuando Checo Pérez analizó su carrera en Azerbaiyán, que significó su sexto triunfo en la Fórmula 1, el mexicano terminó con la polémica sobre si tuvo suerte o no en Bakú.

"Era clave (superar a Charles Leclerc, de Ferrari), pero una vez que Max pasó, supe que era muy importante no perder demasiado tiempo con Charles, porque si perdía demasiado tiempo sería muy difícil alcanzarlo", comentó Checo, según publica "RacingNews365".

"Afortunadamente, logré pasar sólo una vuelta detrás de Charles, y una vez que pude superarlo, vuelta a vuelta, entré en el DRS de Max, y eso realmente hizo mi carrera.

Una vez que estuve en su DRS, ya era hora de adelantarlo, pero obviamente entró en boxes y luego obtuvimos el Safety Car, así que tuve un poco de suerte allí".

Checo Pérez se apuntó su segunda victoria de la temporada 2023 y llegó a 87 puntos, para colocarse a seis unidades del líder Max Verstappen, aunque el piloto jalisciense tiene un punto de vista diferente sobre si la lucha por el campeonato se puso mejor que nunca.

"Para ser honesto, realmente no cambia nada. Tenemos que ganar las carreras que podamos, y cuando no, tenemos que sumar tantos puntos como sea posible, porque si no hacemos eso, entonces no hay forma de que podamos luchar por el campeonato, por lo que queda un largo camino por delante", comentó Checo.