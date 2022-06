Su ´match point´

La caracteriza una imaginación brillante y su forma de acercarse más a la vida y a la literatura es escribiendo un libro que comenzó a finales de 2020 donde explora la mitología, un poco de ficción y eventos reales.

"Me gustó mucho y me surgió la idea cuando empecé a viajar en el tour, me encanta ir a museos y cada vez que iba a museos me empezaba a dar más idea de los capítulos y sola la historia empezó a crecer en mi mente y durante la pandemia tuve mucho tiempo y empecé a hacer un poco de investigación y lo empecé a escribir", cuenta Fernanda en entrevista con CANCHA desde Londres, Inglaterra, donde compitió a temprana hora en la qualy de Wimbledon, su segundo Grand Slam en caso de entrar al cuadro principal.

Su autor favorito y en quien basó su libro es el escritor británico Ken Follett, cuya obra se compone de novelas históricas como Los Pilares de la Tierra, una de sus novelas más famosas.

"De ese tipo de género me gustan mucho, así es como lo basé, si han leído los libros de Dan Brown como El Código Da Vinci normalmente se trata de ficción y mitología", relata.

Su madre, Magdalena, confiesa que tanto Fernanda como su hermana Magda han sido asiduas lectoras desde la niñez y comparten una ferviente motivación por los libros, una manera que les ha permitido observar e interpretar el mundo.

"Fernanda es una persona muy creativa y le gusta mucho leer sobre lugares, historia, mitología y novelas históricas de ficción. Tanto a Fernanda como a Magda, su hermana, les gusta mucho leer desde pequeñas, aunque sus intereses en lectura son tan diferentes como sus personalidades. Se complementan muy bien entre ellas", detalló Magdalena vía telefónica desde Austin, Texas.

El mágico poder de escribir lo ha traslado al tenis, donde se sienta en los cambios para leer notas y, a veces, saca un bolígrafo para anotar sus pensamientos sobre el partido.

"Escribo puras cosas positivas y afirmaciones: sí se puede, con todo, paciencia y fe. También escribo cositas que veo que me pueden ayudar durante el partido", revela.

Las letras han despertado otra vocación en Fernanda, ingeniera de profesión, para conectar con otras realidades interiores.

LAS FACETAS DE FERNANDA

LLENA DE PROYECTOS

De niña le gustaba armar legos y se graduó en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Vanderbilt (Nashville), en Estados Unidos. Durante la universidad hizo proyectos: un robot recogedor de pelotas con un sensor para detectar las líneas en la cancha, un diseño de ventanas con una red visual especial para las aves evitando que se estrellen o lastimen o pierdan la vida, y analizó el uso de energía sostenible para la Universidad (Vanderbilt) a través de captación de energía vía paneles solares.

CON LA RAQUETA

Comenzó su carrera en el Lomas Raquet Club, San Luis Potosí. A los 13 años se mudó a Texas. Ganó medallas para México en Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Es la segunda tenista femenil en activo que se instala en un Grand Slam, Roland Garros, después de Renata Zarazúa, en 2020. Angélica Gavaldón jugó el torneo parisino en 1995 y antes Yolanda Ramírez fue doble finalista en singles en 1960 y 1961. Se convirtió en la mejor raqueta de singles en México al ocupar el puesto 153.

LA DINASTÍA

Es heredera de una dinastía que comenzó su abuelo Francisco "Pancho" Contreras, quien representó a México en Copa Davis, en los 60 y jugó en Roland Garros 1957, 65 años antes que su nieta. Su padre Javier también compitió por el País. Ella ha reconocido que no siente presión por pertenecer a una familia de tenistas y que nunca la obligaron a jugar. Su abuelo la felicitó el día que avanzó al cuadro de Roland Garros y comentó que admira a su nieta por lo que ha hecho en el tenis, pero también fuera de él.

INTENSIDAD DENTRO Y FUERA DEL DEPORTE

Si la historia de Fernanda fuera la de un personaje asegura que sería de ficción porque la realidad no le alcanza para explicar lo fascinante que ha sido su vida dentro y fuera del tenis.

"Vivo una vida muy extraordinaria, me la paso viajando y de aventuras, me pasan cosas que la gente no creería como: bucear con tiburones, he hecho bungee jumping, ski jumping, he encontrado muchas cosas, me he metido a jaulas con lagartos porque los cocodrilos son muy peligrosos, he hecho muchas cosas padres y medio locas", confiesa Fernanda, la mejor raqueta mexicana en singles.

Es posible ver en sus redes sociales fotos de viajes a Grecia, Escocia, Nápoles, Marruecos, África y con la raqueta también ha sumado kilómetros; hace un mes ocupaba el puesto 225 del ranking, ayer estaba en el 153 del mundo, escaló 72 lugares en el orbe que la acercan poco a poco al Top 100.

Esto es resultado de haber llegado hasta la Segunda Ronda de Roland Garros 2022 proveniente de la qualy, su primer Grand Slam, algo que sólo ella y Renata Zarazúa pueden presumir en lo que va de este siglo.

Así como en la vida, Fernanda también ha desafiado el miedo en el tenis con un juego versátil, rapidez en la pista, una buena derecha y servicio, además de una mentalidad de acero.

A sus 24 años sin duda la aventura ha sido una forma de vida.

´Con ganas de crecer´

De la arcilla de Roland Garros al pasto de Wimbledon.

Fernanda Contreras Gómez compite en la Primera Ronda del torneo clasificatorio del tercer Grand Slam de la temporada para conseguir un boleto al cuadro principal.

Por primera vez ligaría dos torneos Grandes en su carrera deportiva en caso de avanzar al main draw.

Si alguien sabe de ganarle a mejores rankeadas es la mexicana que en sus cuatro partidos en Roland Garros, desde la qualy hasta la Primera Ronda, venció a mejores tenistas en el orbe, a excepción de la rusa Daria Kasátkina, en la Segunda Ronda y ahora 13 de la WTA.

Su actual coach con quien lleva entrenando desde hace casi dos años, el ex tenista sudafricano Christo Van Rensburg, y Emilio Sánchez están buscando el salto al Top 100.

"Cuando Christo me llamó para ayudar a una de sus estudiantes, no podía imaginar a una estudiante tan ansiosa por aprender, disciplinada, con el trabajo y con ganas de crecer no sólo en el tenis sino en ella misma como ser humano", escribió el ex estrella español, quien tiene una academia que lleva su nombre.

El torneo británico, que se celebrará del 27 de junio al 10 de julio, excluirá a tenistas de Rusia y Bielorrusia por la invasión de Ucrania y tanto la WTA como la ATP no repartirán puntos. Sin embargo, el torneo anunció un aumento en su bolsa pese a las sanciones.