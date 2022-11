Muestran sus artes... culinarias

Además de ser una leyenda de la lucha libre, Octagón demostró que con su brocha sabe barnizar el bizcocho, elaborando pan de muerto.

Acompañado por su ahijado, Potro de Acero, los luchadores aprendieron a realizar esta pieza culinaria mexicana, gracias a la ayuda de los maestros bizcocheros de pastelerías Aranzazú, algo que para el Amo de los 8 Ángulos resultó encantador.

Y es que el artemarcialista realizó todos los procesos que se requieren para crear pan de muerto, desde preparar la masa, pasando por el adornado del pan y terminando con el horneado y la presentación del mismo.

"Me gusta que la gente vea el paso a paso de cómo se hace el pan que llegue a sus mesas y a sus ofrendas; mi ahijado Potro de Acero me ayudó en esta actividad y la verdad nos divertimos, seguimos al pie de la letra la receta y no es por nada pero nos quedó espectacular el pan", aseguró Octagón.