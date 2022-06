Quiere Diosa Quetzal lucha por campeonato

{"quote":"¿Dónde está Amapola? Porque yo creo que si tienes un campeonato tienes el compromiso de andarlo exponiendo". DIOSA QUETZAL, TÉCNICA "}

Diosa Quetzal se la canta a Amapola, si es campeona Intercontinental de IWRG que exponga el título en la Arena Naucalpan y no se esconda.

"¿Dónde está Amapola? Porque yo creo que si tienes un campeonato, tienes el compromiso de exponerlo, porque si no qué fácil, yo me gano un campeonato, me lo llevo toda la vida y me declaro campeona de IWRG cuando no se me ve en la Arena Naucalpan.

"Pese a que sea una amazona, pues también aquí en el bando independiente tiene un campeonato que a nosotras en IWRG nos pertenece", puntualizó Diosa Quetzal.

La llamada única Diosa de la Lucha Libre afirma que tiene la responsabilidad de regresar ese campeonato a la Arena Naucalpan y más en el Aniversario 60 de Grupo Internacional Revolución.

"Es una gran responsabilidad y siempre me he preocupado porque la lucha femenil tenga un incremento en su nivel. para que vean que la lucha de las mujeres no es fácil.

"Uno de mis grandes objetivos en este año va a ser estar duro y dale con IWRG, porque necesitamos un campeonato femenil", finalizó Quetzal.