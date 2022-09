Cuando ´El Pantera´ se quita la tapa

El Pantera perdió en 2004 su máscara ante Misterioso Jr., pero el público le hizo que se la volviera a poner.

Después de la caída de su incógnita y salir del CMLL, pues ya no lo programaron en la Arena México, el luchador de nombre Javier Pozas se fue a Japón, donde tuvo una historia curiosa junto con otros dos compañeros mexicanos, quienes personificaban a luchadores nipones.

Eso le dio la alegría para seguir en el pancracio y a su regreso a México anduvo por cualquier cantidad de plazas en el sector independiente, y pasados tres años volvió a portar su máscara porque la afición a los costalazos así se lo pidió.

"Volví a usar la máscara en una lucha de homenaje a Adolfo Moreno en la Arena Naucalpan, me pidieron los IWRG que la usara y al final de la lucha me la quitara, y cuando lo hice la gente me dijo que no lo hiciera, que me la pusiera.

"Sin mi máscara no me desenvuelvo a gusto en un ring, batallé mucho para que mi licencia de luchador fuera de uno encapuchado y es la que le da vida a Javier, es lo más valioso que tengo", compartió el gladiador, quien la única prohibición que tiene es volver a apostar su tapa.

El Internacional Pantera está en Welcome To Mi Barrio y el próximo 17 de septiembre buscará coronarse campeón Calavera en la Arena Tepito, en una batalla sin cuartel contra Versal.

Me invitaron a dar clases a los luchadores de Welcome To Mi Barrio y yo no soy maestro, pero me gusta lo que he aprendido durante casi 40 años de estar activo en la lucha libre", concluyó.