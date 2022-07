McLaren confirma a Palou como piloto de pruebas

"He visto en los medios de comunicación durante esta tarde que, sin mi consentimiento, el equipo Chip Ganassi Racing ha emitido un comunicado de prensa anunciando que correría con ellos en 2023", señaló el propio Palou en su cuenta de Twitter.

"Aún más sorprendente es que Chip Ganassi Racing haya incluido declaraciones mías que yo no he pronunciado. No he dado la aprobación de dicho comunicado de prensa, y ni soy el autor ni apruebo las declaraciones emitidas. Como he informado recientemente a Chip Ganassi Racing, no quiero continuar dentro del equipo más allá de 2022 por razones personales".