No dobla a Metálica el machismo

Tras su debut en 2009, la también conocida como la Sonrisa Perfecta recordó que encontró malas actitudes de personas que la intentaron desanimar para no seguir en la lucha libre y, aunque no ahondó mucho en el tema, aseguró que se sobrepuso y tomó lo vivido como impulso para no frenarse nunca.

"Al principio sufrí demasiado acoso, también machismo e infinidad de cosas que ahorita no puedo expresar, pero gracias a todo eso y a comentarios que me decían que siendo una mujer no iba a lograr nada, pues ahorita estoy aquí en la Catedral de la Lucha Libre, en la mejor empresa, teniendo oportunidades extraordinarias.

"Después de vivir tantas cosas, de vivir humillaciones, comentarios y mucho más, pues ahorita estoy aquí demostrando que los sueños sí se pueden cumplir, que no te puedes dejar de nadie y los comentarios los tomas de quien viene y nunca te debes de dejar (de personas negativas), sea para bien y para mal", indicó la ruda.

Aseguró que las conmemoraciones del 8M son tan sólo una muestra de lo que viven las mujeres, las barreras que están derribando y las ganas de seguir avanzando.

"Muchas veces por el hecho de ser mujer te exponen a muchas cosas, tanto al machismo como al acoso e infinidad de cosas, pero estamos demostrando que las mujeres no nos vamos a dejar", concluyó Metálica.