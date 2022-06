Ganaba un millón de dólares en Fox Sports, pero no era feliz

"Yo tenía un contrato de un millón de dólares por tres años en Fox Sports, de las nueve producciones del canal yo estaba en todas, narré sin saber hacerlo, analicé, fui panelista y eché desmadre", dijo de Anda, quien lo compartió para que la gente lo conozca a fondo.

Juan Carlos Gabriel hizo énfasis en su preparación para evitar que lo sigan recordado por el programa donde llegó en estado de ebriedad.

"Todo es "llegaste pedo" y he escuchado ocho años eso, sí me equivoqué, pero había una persona altamente capacitada y talentosa que llego a ESPN y pasa lo mismo, pasaba en todos programas", aseguró.

Juan Carlos Gabriel reconoció que sí llegó borracho cuando trabajaba en Fox Sports y eso le costó su trabajo en la cadena televisiva, aunque recordó que durante su etapa en el programa de Futbol Para Todos no era problema llegar en estado inconveniente.

"Eché desmadre con Faisy y con Jean Duverger, yo entré en un programa de Fox en donde era divertido llegar pedo, ser desmadroso y hasta estar crudo", dijo el comentarista deportivo en la charla.

Juan Carlos reconoció que no se arrepiente de todo lo que hizo en Fox Sports, porque llegó un punto donde "estaba físicamente, pero renuncié mentalmente", debido al ritmo de vida que significa estar en todas las producciones televisivas.

"Estuve siete años, los últimos dos decía no soy feliz, por primera vez en mi vida no soy feliz", le confesó a Van Rankin.

De Anda especificó que no le agradaba lo que estaba viviendo por la exigencia de rutina, sumado a no disfrutar momentos familiares junto a su hijo, pese a todo terminó por reconocer que no fue la mejor manera de actuar.

"Me faltó madurez para decir, terminé haciendo una pendejada", sentenció Juan Carlos de Anda.