Avanzan a las Finales

Félix Auger-Aliassime y Andrey Rublev clasificaron a las Finales de la ATP después de que Taylor Fritz y Hubert Hurkacz, los otros contendientes para quedarse con los dos boletos disponibles fueron eliminados en la segunda ronda del Masters de París el miércoles.

Aliassime superó por 6-7 (6), 6-4, 7-6 (6) a Mikael Ymer y ahora enfrentará a Gilles Simon, que recibió un comodín para el torneo, y que venció por 7-5, 5-7, 6-4 a Fritz.

Auger-Aliassime salvó 14 de 17 quiebres de punto y convirtió cuatro de cinco para extender su racha de victorias a 14 encuentros.

Fritz no pudo completar tres puntos de set en el saque de Simon cuando estaba arriba 5-4 en el primer set. El estadounidense también falló en convertir sus tres quiebres de punto cuando estaba arriba 3-2 en el último set. Cometió 36 errores no forzados por 16 de Simon, que se ubica 188mo del mundo y tiene intención de retirarse tras el torneo.

El adolescente Holger Rune sorprendió a Hurkacz (10) por 7-5, 6-1 y se verá ante Rublev, quien alcanzó el martes la tercera ronda.

Antes, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Rafael Nadal, y Novak Djokovic habían clasificado al torneo de ocho jugadores que se realizará entre el 13 y 20 de noviembre en Turín.

Alcaraz, Tsitsipas, Alex de Minaur y Lorenzo Musetti también avanzaron a la tercera ronda.

De Minaur sorprendió al cuarto sembrado Daniil Medvedev por 6-4, 2-6, 7-5 en la segunda ronda y enfrentará a Frances Tiafoe que venció por 6-3, 7-5 a Jack Draper.

"Me da gusto que tuve un juego muy táctico", le dijo De Minaur al Tennis Channel. "Sólo esperé a la boda ideal y apoyarme en la volea. Es algo que intento implementar más. No lo hago tan seguido como me gustaría, pero tengo unas voleas decentes".