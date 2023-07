Dominan tiradoras mexicanas en El Salvador

SAN SALVADOR, El Salvador

Zavala también ganó plata en individual.

Con 21 años y en sus primeros Juegos Centroamericanos, Elizabeth Nieves se proclamó con el título en rifle, una prueba que sostuvo hasta el final con la puertorriqueña Yarimar Mercado y donde México se agenció el 1-3.

"Me siento muy feliz, no es una medalla que haya yo esperado, no esperaba ganarla porque la competencia es muy reñida desde el principio, se luchó y al final se logró", contó Elizabeth en entrevista a CANCHA.





"Le dedico esta medalla a toda mi familia que me ha estado apoyando, yo sé que ha costado mucho trabajo y he sacrificado muchas cosas, pero mi familia nunca me ha dicho que no y me han guiado como han podido y con las herramientas que ha tenido".

La tiradora entrenada por el cubano Rubén Galardy se perfila para clasificarse a los Juegos Olímpicos París 2024; antes buscará su clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

México volvió a mostrar poderío con Alejandra Zavala, Alejandra Cervantes y Andrea Ibarra y con una puntería precisa levantaron el título en 25 metros pistola, última competencia para las tiradoras mexicanas. Zavala es la tiradora de más experiencia del equipo, con 39 años, papel que le enorgullece representar.

"Refrendar que somos las fregonas. Estoy muy contenta tuve un muy buen equipo. Han sido unos Juegos que he disfrutado muchísimo de manera personal y deportiva. Los Juegos pasados estaba pasando por una etapa personal muy complicada y si bien fue campeona no los disfruté, esta vez vengo libre de esos problemas", expresó Zavala.