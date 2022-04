Emoción a escala

Crear encordados de juguete únicos y a su gusto de niño fue su pasatiempo y ahora de adulto, poco a poco esa labor se ha ido convirtiendo en un negocio, en donde plasma en cada uno de ellos parte de sus aventuras que vivía imaginando sus propias funciones de lucha libre.

"Toda mi niñez está en cada uno de los ring que hago, a estas alturas de mi vida revivo mi niñez haciéndolos porque me remonto a aquella época y los hago con el mismo gusto aunque no sean para mí, porque justamente me reflejo en esos niños que lo van a adquirir y quiero que se lleven la misma impresión que yo tuve en aquel momento cuando logré hacer el primero", compartió el creador de los ReduRings.

Además, Reducindo piensa que este tipo de juguetes siempre deben estar en la vida de un menor, pues fomentan su imaginación y los mantienen un poco alejados de todos los dispositivos electrónicos que hoy en día están en la vida a muy temprana edad.

"Es muy importante que los niños regresen a este tipo de juguetes tradicionales que hacen les despierte su imaginación y estén fuera de los aparatos electrónicos; esto no va a pasar de moda, siempre es mágico tener un ring, unos muñequitos de luchadores y jugar con ellos, pocos niños pueden escapar a esa magia", abundó.

Miguel Reducindo lleva cinco años comercializando sus cuadriláteros, complaciendo a sus clientes con las especificaciones que quieren, por muy increíbles que parezcan.

"Ha habido gente que pide algo muy particular como el nombre del niño o empresas que piden el logotipo de su marca, incluso un día me pidieron en un ring que iba a ser para una fan de Luis Miguel, que en la lona llevara la portada de uno de sus discos", compartió.

Para celebrar su lustro haciendo rings y para festejar el Día del Niño, ReduRings rifará un cuadrilátero personalizado y tendrán boleto todos los pedidos que entren desde el 15 y hasta el 30 de abril.