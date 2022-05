Eloy Cavazos y su recuerdo más hermoso en Las Ventas

"Un año antes ya había abierto la Puerta Grande de Las Ventas, me fui a México lleno de ilusiones porque creí que me iban a recibir como un triunfador, pero seguí batallando en mi tierra. Vinimos al año siguiente y volvieron a rodar las cosas bien, ante un toro de 600 kilos, que le voy armando un ´faenón´ y que le pego un ´estocazo´, la gente pidió las dos orejas y me las dieron, el público bajó y me sacó por la Puerta Grande, es el recuerdo más hermoso que tengo, después de esa Puerta Grande se abrió todo el planeta taurino. Es una cosa muy bonita, fui el último y espero que pronto la abran porque ya con 50 estoy muy conforme", expresó el matador en retiro.

El viernes será especial para Eloy. En el mismo ruedo donde alcanzó la gloria hace 50 años, el regio recibirá un homenaje por la hazaña, algo que le causa emotividad por el significado de lo que logró.

"El reconocimiento será después del sorteo, están invitadas muchas personalidades del medio taurino, grandes figuras del toreo, ganaderos, también el embajador de México en España, todo muy bonito. Se me entregará una placa para conmemorar los 50 años, es la segunda Puerta Grande que hago y para mi orgullo que nadie de los mexicanos ha podido abrirla, será en el centro del ruedo, muy emocionante, prácticamente no dejan estar a nadie dentro del ruedo", detalló emocionado.

VE ELOY A SU SUCESOR

El domingo, el matador en retiro estuvo en la Real Maestranza, de Sevilla, donde el mexicano Isaac Fonseca cortó dos orejas e incluso le brindó un novillo a Cavazos, quien ve en el michoacano a la próxima figura del toreo mexicano.

"Lo veo con muchas ganas, mucha técnica, tiene lugares hermosos para prepararse, está concentrado y próximamente tomará la alternativa en Francia, es un torero que va a dejarnos con la boca abierta en México, me gusta mucho, acaba de triunfar en Valencia cortando tres orejas, en Sevilla cortó dos, trae una revolución muy buena", señaló.