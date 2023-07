Suma Jalisco 2 oros en penta

GUADALAJARA, Jalisco

Jalisco continúa firme en su idea de alcanzar las 400 medallas de oro en los Juegos Nacionales Conade 2023.

Ayer sumó dos preseas áureas en pentatlón, disciplina que se lleva a cabo en Cuernavaca, Morelos, donde también agregó una plata y un bronce.

En la prueba de relevos del tetratlón -que se compone de esgrima, natación y tiro-carrera-, Jalisco subió a lo más alto del podio en la categoría Juvenil A de la rama femenil, por conducto de Fernanda Zúñiga y Karelly Castro, quienes sumaron 942 puntos.

"100 metros antes de llegar a la meta mi cuerpo me decía que no podía y que parara, pero pensé en que esta medalla tenía que ser de nosotras y pude seguir. Pensé en el esfuerzo realizado por mí, mis compañeros y entrenadores, y pude continuar, pero pensar que mi familia me está esperando con una medalla me motivó aún más para continuar y cruzar la meta", dijo Fernanda, quien se desvaneció tras cruzar la línea de meta por el esfuerzo realizado.

La segunda presea dorada fue en la misma prueba y categoría, pero en la rama varonil, en la que Elías García y Jorge Hernández finalizaron con mil 127 unidades para llevarse el cetro.

Jalisco entró a la jornada de ayer en el liderato del medallero, con 367 preseas de oro, seguido por Nuevo León, con 222.