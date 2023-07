Pretende cruzar a niño indocumentado

Brownsville, Texas

El 18 de junio, los oficiales de CBP asignados al Puente Internacional de Pharr se encontraron con un ciudadano estadounidense de 49 años acompañado de una menor presentando un certificado de nacimiento de Estados Unidos para ella.

Fue durante el Día del Padre cuando los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) descubrieron que la menor no estaba relacionado con él y que el certificado de nacimiento, aunque legítimo, no pertenecía a la niña. La menor no era ciudadana estadounidense y no poseía documentos de entrada válidos.

"Nuestros oficiales de CBP frustraron este supuesto intento de contrabando de niños gracias a su experiencia y excelentes habilidades para entrevistar", dijo el director del puerto, puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzaldúas, Carlos Rodríguez.

El funcionario federal recalcó: "Esta aprehensión es testimonio de la noción de que la violación de la ley de inmigración no será tolerada, conlleva consecuencias legales tangibles y será procesada en la mayor medida permitida por la ley federal".

CBP OFO arrestó al hombre por presunta violación de la ley de inmigración de los Estados Unidos.