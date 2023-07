Advierte Ríos sobre los equipos de MLS

GUADALAJARA, Jalisco

Las Chivas deben irse con cuidado en la Leagues Cup.

Daniel Ríos, delantero del Rebaño, advirtió la complejidad que tendrán los rojiblancos al disputar el torneo ante los equipos de la MLS.

Las Chivas se enfrentarán el 27 de julio al FC Cincinnati y el 31 de julio al Sporting Kansas City, primero en el TQL Stadium y luego en el Children´s Mercy Park de Kansas City.

"Son dos rivales difíciles, sobre todo Cincinnati que ahora viene muy bien, tiene jugadores de mucha calidad y se han hecho muy fuertes en casa. Por otra parte, veo que Kansas viene de menos a más", apuntó Daniel Ríos, quien firmó por el Rebaño, luego de militar en el Charlotte FC.

"Nosotros de la misma manera que lo hemos hecho en la competición local, vamos a ir a jugar como si fueran Finales. Son dos partidos para poder clasificar y de ahí en adelante a superar al rival que nos toque".

La Leagues Cup se disputará del viernes 21 de julio al 19 de agosto,

Las Chivas se encuentran en la parte final de la pretemporada en Querétaro, donde hoy enfrentarán a los Gallos Blancos.

Ríos, quien llegó seis meses atrás como refuerzo de las Chivas jugó 544 minutos en 14 partidos del torneo anterior Clausura 2023, con un saldo de un gol y una asistencia.

"En lo personal me siento mejor, muy bien, estoy cubriendo esas áreas que me faltaron en el torneo anterior. Físicamente me siento mucho mejor y también mentalmente me siento en un buen momento", agregó Daniel Ríos.