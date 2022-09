Duda ´Diosa Nix´ de su capacidad

Siento que no en todas las ocasiones la gente se va contenta, creo que me subestimo de más, me falta confiar un poquito más en mí¨. DIOSA NIX / RUDA

Aunque luce bien y se desempeña mejor sobre el cuadrilátero, la luchadora Diosa Nix batalla mucho con el gusanito de la desconfianza que tiene con ella misma.

La joven gladiadora, quien participa activamente en el roster de Welcome To Mi Barrio y Big Lucha, compartió que a veces se pasa de dura y crítica consigo misma, pues siempre está pensando que le falta mucho por ofrecer en su desempeño, aunque el público la esté vitoreando.

"Lo más difícil que me ha tocado vivir en la lucha libre es lidiar conmigo misma, porque pese a verme bien, sentirme bien y ver que a la gente le gusto, me es realmente complicado confiar en mí misma.

"Siento que la gente está esperando mucho de mí y no sé si al final queda satisfecha o no con mi trabajo, yo salgo con toda la esperanza y toda la disposición de que el público vea lo que quiere", compartió la ruda.

Pese a las dudas que tiene sobre ella misma, Nix está viviendo una época ascendente en la lucha, que quiere coronar con el campeonato Reina del Barrio en la Arena Tepito, para ya después retomar su carrera de administración y gestión empresarial en el Instituto Politécnico Nacional.

"Vengo a buscar a Welcome To Mi Barrio el campeonato femenil, no me importa si hay luchadoras buenas o profesoras como Luna Mágica, a quien respeto, pero no vengo a buscar amistades", concluyó.