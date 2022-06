De nuevo cara a cara

Se volvieron a ver las caras después de 4 años, y no fueron nada cordiales las palabras que soltaron en la presentación realizada en Los Ángeles.

"Esto es personal para mí. No pretendo ser alguien diferente, no puedo aparecer en medios u otro lugares y decir cosas y después pretender que no fue así. Es personal, el habló muchas cosas sobre mí y ustedes lo saben.

"No pudo esperar para estar en el ring. Él es diferente, pretende ser amigable pero es un pendej... Pretende ser divertido y todo está bien, pero en otros lugares hala mierda, así es como es (Golovkin)", apuntó. Será la tercer pelea entre ambos. En 2017 empataron y hace cuatro años ganó el mexicano la segunda en una cerrada pelea.

"Canelo" pondrá en juego sus cuatro cinturones de peso Supermediano, mientras que Golovkin subirá ese división pues es campeón de peso Mediano.

El kazajo dijo que es problema del mexicano si piensa que esto es personal.

"No creo que sea personal. Así es el deporte. Es mi forma de ser. No trato de ser personas distintas. Yo salgo a boxear. Si él tiene algo personal, es su problema, no mío.

"Si ves los logros de mi rival, creo que ha hecho un gran trabajo. Soy fan del boxeo y le respeto mucho. Si dice que es personal, no entiendo por qué lo hace. Al final de la segunda pelea, nos dimos la mano y todo quedó en el pasado", añadió.

APÚNTELE

"El Canelo" expondrá ante "GGG" los cetros supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB), la Federación Internacional (FIB) y la Organización Mundial (OMB).

Los dos boxeadores se toparon en dos pleitos que figuran entre los momentos más destacados de sus carreras. La primera pelea, en 2017, terminó en empate. Álvarez ganó la revancha por decisión dividida.

SE GRADUÓ SU HIJA SE REENCUENTRA EL ´CANELO´ CON SU PRIMER AMOR

Un día previo al cara a cara entre "Canelo" y Golovkin, el tapatío se reencontró con "su primer amor", Anny Beltrán, es decir, la madre de su primera hija, Emily Álvarez. El motivo de la reunión entre "Canelo" Álvarez y Anny Beltrán fue la graduación de su hija. Beltrán compartió el emotivo momento en sus redes sociales, en una foto aparece el boxeador mexicano y en el texto de la publicación involucra al "Canelo".