Ven Checo y Max mucho por mejorar en Canadá

CIUDAD DE MÉXICO.-Max Verstappen y Sergio Pérez tendrán que reponerse de un inicio complicado en el Gran Premio de Canadá.

El monoplaza del neerlandés tuvo un problema en el Sistema de Recuperación de Energía en el segundo entrenamiento libre que condicionará su rendimiento en la qualy, y en la carrera, si no se resuelve durante esta noche.

"No es lo ideal, me hubiera gustado rodar más y dar más vueltas. Otros pilotos han completado más vueltas en seco, otros más vueltas en mojado. Definitivamente no es como me hubiera gustado que fuera la P2, pero así es como ha ido.

"Creo que lo más importante es entender exactamente qué ha pasado y por qué, si tendrá consecuencias para el resto de este fin de semana y para el resto del campeonato", dijo el tricampeón.

El piloto mexicano, en cambio, pudo probar varios ajustes en el RB20 tanto para piso mojado y seco dependiendo de los cambios climáticos del sábado y domingo, aunque se pronostica lluvia.

"Sentimos algunas cosas en el coche que queremos ajustar, tenemos una buena idea de dónde necesitamos hacer cambios, pero creo que es muy difícil sacar conclusiones en una pista que fue dictada por el clima.

"Hicimos algunos buenos progresos con el neumático intermedio y eso fue bastante positivo, pero con el liso simplemente no salimos en el momento adecuado, así que no me preocupa y veremos la competitividad mañana", agregó Checo.