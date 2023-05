Pega 'Canelo' con punch en la taquilla

Incluso, si el AKRON se llena, sería la segunda mejor entrada para una pelea del "Canelo", pues el récord se dio en mayo de 2021, irónicamente en plena pandemia del Covid-19, de 73 mil 126 seguidores en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, la casa de los Cowboys de Dallas.

Ese mismo inmueble recibió a 51 mil 240 fanáticos para el pleito ante Liam Smith en septiembre de 2016.

El "Canelo" promedia de por vida 11 mil 547 almas por combate - 62 pleitos en el boxeo profesional-.

A lo largo de estos años, Saúl ha peleado desde el Men's Club de Guadalajara, Arena Vicente Fernández, Parque Xcaret, Casino Los Fresnos, hasta la T-Mobile Arena, Hard Rock Stadium, Grand Garden Arena, Minute Park, AT&T Stadium, y ahora sumará otro lleno.

"Canelo" liga 22 peleas consecutivas metiendo 10 mil aficionados o más. El imán del pelirrojo es único, y lo ha tenido desde que debutó a los 15 años de edad.

La última ocasión que "Canelo" no alcanzó la cifra de 10 mil personas fue curiosamente en su última visita a México, cuando peleó en la Plaza México ante Kermit Cintrón, donde entraron alrededor de 6 mil almas en noviembre de 2011.

Ahora, esa respuesta del público jalisciense será distinto este sábado para ver a su ídolo.

"Es especial después de 12 años y todo lo que he logrado volver como el mejor a mi tierra y poder brindar esta experiencia. Me siento contento y agradecido con la gente porque aquí me vieron crecer y ahora volver como el mejor del mundo y brindar la pelea es un honor para mí.

"Hay que disfrutar de este momento al máximo, duré 12 años para volver y espero que no sea la última pelea en México", mencionó el "Canelo" sobre su regreso.

En el sistema Ticketmaster todavía se pueden adquirir entradas en diferentes zonas del campo que van desde los 4 mil 800 pesos hasta los 24 mil 100.