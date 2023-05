Vuelve brillo al Rebaño

Lo físico será importante, ahora sabiendo quién es nuestro rival, la preparación es más específica y enfocada. Y viniendo con el rival de nuestra misma ciudad, un Clásico Tapatío, es, desde luego, para nosotros, un aliciente más para ponernos en mejores condiciones y en nuestra mejor versión sabiendo que hay dos partidos por disputar¨. VELJKO PAUNOVIC, DT DE LAS CHIVAS, EN CONFERENCIA DE PRENSA

Si Chivas hoy puede soñar con ser campeón es, en parte, a ese compromiso y autoexigencia que Veljko Paunovic sabía que tenía que asumir para regresarle el brillo perdido al club.

En el marco de su 117 aniversario, el Guadalajara volvió a ser un equipo protagonista en el torneo regular de la mano del estratega serbio que debutará en su primer Liguilla del futbol mexicano contra el Atlas, en el Clásico Tapatío.

Tanto en el director técnico como en el equipo hay optimismo, pero sin dejar de tener listo el "escudo y espadas".

Esa ha sido una de las máximas en la gestión del pastor rojiblanco para guiar al Rebaño rumbo a la conquista del título que tanto ambicionan.

En su primer semestre, el estratega serbio igualó la mejor marca en la historia del club con 34 puntos en un torneo regular e instaló a las Chivas en la Liguilla directa donde esperan rival.

Sin bajar la guardia, Paunovic confía en que sus Chivas están para pelearle a cualquier equipo en la Fase Final.

Además, entre el técnico y la afición ha nacido un idilio por los primeros resultados positivos.

"Nos hemos encontrado en el momento ideal donde las cualidades que esta afición tiene y lo que aportamos todos los nuevos que venimos aquí, era un compromiso incondicional y una actitud de superación y autoexigencia, entendiendo el contexto en el que estamos", dijo Paunovic previo a conocer el rival en turno.

"Aquí para devolver a Chivas a los primeros lugares y ganarse a la afición tienes que ser tú mismo, ser natural y dar lo mejor de ti. Esto se ha dado bastante bien, pero hay que demostrarlo desde nuestra perspectiva en el día a día durante el tiempo que estemos aquí".

El legado que quiere dejar Veljko Paunovic en las Chivas comienza a escribirse.

- Por lo mostrado en el torneo, ¿Chivas está para ser campeón?

Estamos para competirle a cualquiera, lo hemos sido durante todo el campeonato, y eso nos puede llevar a ser campeón. Pero hay que seguir con esta confianza y trabajo. No se puede bajar la guardia y que nadie piense que hemos conseguido nada. Nadie baja los brazos, estamos todos con los pies en el suelo, pero con unas tremendas ganas de superarnos.

- Su historia con Chivas recién comienza, pero ¿cómo le gustaría ser recordado en el club?

Lo principal es como persona. Que me recuerden como alguien que ha sido una buena persona y que ha aportado a este club, a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos con los que nos hemos encontrado.

Lo que quiero es que los jugadores sientan que han mejorado con nosotros, y si todo esto se puede hacer quedando campeón, en algún momento, mejor todavía.

El ambiente es sensacional, se nota que todo mundo está enfocado en la importancia que tendrá el primer partido. No hemos hecho nada y tenemos la oportunidad de ir por algo único este año y seguimos persiguiendo este sueño¨.

- ¿Cómo logró cambiarle la mentalidad y devolverle la confianza al equipo para conseguir lo que en años no habían podido?

Tuvimos que ir rompiendo límites auto impuestos por el entorno y externamente desde el primer día. No fue fácil, pero tampoco difícil, pero ha habido muchas cosas que había que romper, como no ganar en casa u otros ejemplos que ni quiero mencionar, porque ya están detrás. Ha sido ir rompiendo esto e ir proponiendo distinta manera de afrontar las cosas. No desde el pesimismo y expectativas negativas, sino desde el optimismo y expectativas positivas. Mirar todo como posibilidad de mejora, trabajar y mirar esas oportunidades en el campo donde todo esto se puede aplicar y ver.

Cuando los procesos van por el buen camino hay que seguir empujando y cuando no, hay que ir rompiendo esos moldes de nuevo.

- ¿Qué papel ha jugado Fernando Hierro en ese trabajo en conjunto que realizan desde el día que lo eligió como DT de las Chivas?

Nosotros trabajamos con un modelo europeo de las instituciones donde los dos hemos trabajado en clubes y en Selecciones.

Eso lo que nos proporciona es definir cada uno muy bien en su campo y aportarnos uno al otro en todo lo que podemos aplicar al equipo y a los jugadores.

Su presencia es muy importante aquí en Verde Valle todos los días. Con su experiencia y capacidades, todo lo que nos proporciona es tener muy buen establecido nuestro modelo deportivo.

Ante Atlas ´no hay favoritos´

Veljko Paunovic comprobó el viejo adagio de que la Liguilla en el futbol mexicano "es otro torneo".

El entrenador de las Chivas debutará en la fase final de la Liga MX ante el Atlas, en los Cuartos de Final.

"Los desenlaces que hemos visto en el repechaje nos dicen que esta etapa es completamente distinta a lo que hemos visto hasta ahora. No hay favoritos y se convierte en una definición muy emocionante; lo que hemos hecho hasta ahora no vale", comentó ayer Veljko Paunovic en conferencia de prensa.

"Un Clásico Tapatío, desde luego, para nosotros es un aliciente más para ponernos en mejores condiciones y en nuestra mejor versión sabiendo que hay dos partidos por disputar".

Tanto para Paunovic como para el técnico del Atlas, Benjamín Mora, será su primera Liguilla. Ambos ya vivieron en este torneo su primer Clásico Tapatío con un empate 3-3.

"El ambiente es sensacional, se nota que todo mundo está enfocado y en la importancia que tendrá el primer partido. No hemos hecho nada y tenemos la oportunidad de ir por algo único este año y seguimos persiguiendo este sueño", dijo.

Víctor "Pocho" Guzmán podrá disputar su primer Clásico Tapatío con Chivas, luego de perderse el partido del torneo regular por suspensión.

"´Pocho´ nos dará armas óptimas que, con su liderazgo y talento, significa para el equipo y afición nos puede proporcionar experiencia", señaló Paunovic.