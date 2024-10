Respaldan en Tigres a Paunovic: 'es exagerada la crítica'

Los últimos resultados de Tigres, las derrotas consecutivas en el Clásico Regio y el juego mostrado por los felinos, han generado inconformidad y malestar en un sector de la hinchada auriazul, que incluso en redes sociales ha pedido la salida del DT Veljko Paunovic.

Previo a su compromiso contra Pachuca de la J14, Nahuel Guzmán, uno de los referentes de los felinos, consideró que cuando se trata de Tigres se exagera en la crítica y en ocasiones lleva la intención de desestabilizar al plantel.

"Sí, es exagerada la crítica, la postura, sí la considero exagerada. También hay ciertas intenciones claras de ciertos sectores que intenta desestabilizar a menudo. No considero una situación crítica. Sí estamos convencidos de que este proceso (con Veljko Paunovic) tiene que continuar, estamos con la mentalidad y capacidad de poder sacar adelante estos últimos resultados".

El "Patón" percibe un total apoyo y convencimiento de todos los integrantes del plantel de Tigres al trabajo que realiza el entrenador serbio con los universitarios.

"Sí, estamos plenamente convencidos del trabajo que venimos haciendo y no podemos dejar de lado una cosa. Sé que se habló, hay un proceso realmente nuevo, no solo de recambio de jugadores, sino futbolístico. Un cuerpo técnico nuevo, metodología de trabajo nueva, lleva tiempo, no sé cuánto, logramos entender rápidamente el mensaje del entrenador en los primeros partidos, junto con la Leagues Cup. Y sí, apoyamos el trabajo del entrenador, del cuerpo técnico" afirmó.

Sin embargo, los últimos resultados negativos en el Clásico Regio y ante Mazatlán, también implica que en Tigres se mantenga en alerta, pues el arquero felino también reconoció que un momento llegaron a sentirse cómodos con su posición en la tabla.

"Tal vez, la posición en la tabla nos dio esta sensación de comodidad. Sentirnos seguros de lo que veníamos haciendo nos dio esta sensación y el relajo. Ahora no hay más relajo, estamos en estado de alerta y tenemos una necesidad real de volver a ganar", puntualizó.