Tendría Julio Furch acuerdo para dejar al Atlas

GUADALAJARA, Jalisco .-Julio Furch estaría viviendo sus últimos momentos como jugador del Atlas.

De acuerdo a medios en Brasil, el delantero argentino tiene un acuerdo con el Santos de Brasil para reforzar a ese club.

Hasta el momento, el Atlas no se ha dado a conocer alguna postura para confirmar o desmentir el rumor que pone a Julio Furch en Brasil.

A Julio Furch le quedan seis meses de contrato con el Atlas, y el pasado 15 de junio, aceptó que estaba en pláticas con la directiva rojinegra para ampliar su vínculo con el club, descartando otro rumor que lo ponía en Boca Juniors.

"Mi situación es que me quedan seis meses de contrato. No hay nada, no he hablado con ningún equipo. Estamos en diálogo (con la directiva del Atlas), quiero continuar, estoy cómodo, pero es momento de sentarse a charlar. Soy hincha de Boca, sería un lindo sueño en caso de darse, pero son rumores, y cuando se llegue el momento hablaremos", comentó en el evento de la presentación de un nuevo patrocinador del Atlas.

Julio Furch llegó al Atlas dirigido por Diego Cocca, como refuerzo procedente del Santos Laguna para el Clausura 2021, y en poco tiempo se convirtió en artífice del Bicampeonato (Apertura 2021 y Clausura 2022), conformando una dupla temible en el ataque junto al colombiano Julián Quiñones, quien recientemente emigró al América justo al arranque del Apertura 2023.

Furch tiene 33 años de edad, y en Atlas suma 85 partidos, 25 goles y 10 asistencias.

El "Emperador" llegaría al Santos brasileño muy alejado de la época de gloria que vivió con Pelé, ya que suma en el actual torneo 16 puntos y se ubica en la posición 13 de la Tabla General.

Santos F.C. no gana un Brasileirao desde 2004. Su último título internacional lo ganó en 2012 al vencer a la Universidad de Chile en la Final de la Recopa Sudamericana.