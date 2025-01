Javier Aguirre consideró renunciar a la Selección Mexicana

Por: Agencia Reforma

Enero 15, 2025 - 03:15 p.m.

Javier Aguirre pensó en renunciar a la Selección Mexicana luego de que Juan Carlos Rodríguez se desvinculara de la FMF.

El "Vasco" vive su tercera etapa como técnico del Tricolor, en gran medida gracias a la relación con la "Bomba", quien apenas en diciembre dejó el cargo de comisionado presidente debido a diferencias con los socios del futbol mexicano.

"Se lo dije a Juan Carlos, 'oye, yo me voy, no tengo ningún problema, entiendo tus razones', él me dijo que no, bajo ninguna circunstancia. Le comenté lo mismo a Mikel (Arriola) e Ivar (Sisniega), que si yo era algún problema me podía hacer a un lado y por supuesto que no, Duilio (Davino) me lo confirmó también, los tres me han dado la cara y han dicho que las cosas no cambian, que seguimos tal cual.

"El mismo Juan Carlos me dijo 'ni se te ocurra, es un tema que no tiene que ver contigo y la Selección', es un tema de otra índole, económico, básicamente, aquí estoy, sigo con la misma ilusión, me da tristeza porque me parecía una decisión que podía ayudarnos a todos (la inversión extranjera en el futbol mexicano), pero en eso de números y futuros y todo no tengo conocimiento, sí que lo tengo del futbol, este año en diciembre cumplo 50 años de que llegué al América", comentó Aguirre en la conferencia previa al partido contra el Inter de Porto Alegre.

El "Vasco" no pudo conformar la Selección que requería debido a la negativa de los clubes. No obstante, aceptó que las condiciones de la ayuda al Tricolor no estaban especificadas.

"No estaba especificado, es decir, sí me tiene molesto el que no haya estado especificado en qué consiste el apoyo. Yo te apoyo en lo que quieras, no, en lo que quieras no, te apoyo en prestarte una lana, en dejarte mi coche, bla, bla, y eso no decía el acuerdo, de que se jugara la jornada dos sin seleccionados.

"Entonces los clubes no tenían ninguna obligación, salvo moral, de prestarte o no jugadores, porque no dice 'cada club tiene la obligación de ceder a dos jugadores, los que el técnico elija', si eso hubiera dicho el papelón no estaríamos hablando de esto", comentó.

A un año y cinco meses de la Copa del Mundo, el "Vasco" requiere partidos de preparación en escenarios de alta exigencia para acelerar los procesos en el equipo.

"Entiendo que fue una cosa coyuntural, la salida de Juan Carlos (Rodríguez), el no estar bien especificado el articulo este o la letra pequeña, y el hecho de que los clubes efectivamente jugarán la jornada dos sin seleccionados, hasta ahí es lo dice el mentado papel, lo demás, ningún club tiene la obligación de prestarte más de lo que tú quieras.

"Yo quería someter a los jugadores a otro ambiente, a un ambiente que no están acostumbrados muchos de ellos y quería ver cómo se comportaban dentro y fuera del campo de juego, en principio fue una idea realmente buena, de hecho hay Asamblea, aprueban jugar la jornada dos sin seleccionados, y todo iba sobre ruedas, cuando ya vimos que no estaba muy específico, en la siguiente Asamblea no se tocó el tema, no hubo detalle, de entrada ese inciso, cuántos por club, o es manga abierta para el entrenador, sí que los clubes, y yo los entiendo, tenían distintos argumentos", expresó.

Calificó la Selección que armó como bastante capaz ya que 18 de los 22 futbolistas han tenido proceso con distintos representativos Tricolores.

"Es verdad que hubo diferencia en cuanto a la idea original y lo que es hoy en día, pero también que es una Selección que me ilusiona mucho", expresó.