Sancionan a Alexis Vega por publicación contra Quiñones

De acuerdo al comunicado de la Comisión Disciplinaria, el jugador de las Chivas transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, en particular el artículo 71 inciso c), "el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales", informaron.

Alexis Vega compartió un video en su cuenta de Instagram donde le realiza un túnel a Julián Quiñones en el partido donde Chivas venció 1-0 y eliminó al Atlas de la Liguilla, y posteriormente aparece una imagen editada de un hombre con su cara sujetando a un perro con la cara del Julián Quiñones.

"Gente, no se dejen llevar por lo que ven en redes sociales. En ningún momento me burlaría de nadie. Abrazo, crack Julián Quiñones", escribió Alexis Vega en en cuenta de Twitter, acompañado por una captura de pantalla de una conversación entre él y el goleador del Atlas.

Alexis Vega le aseguró a Quiñones "ahí anda una foto que hicieron y que editaron pero yo jamás la subí", le dijo.

"Máquina, todo bien panita. Felicidades por el pase. Ya sabes que así es la gente", le respondió Quiñones al jugador de las Chivas.