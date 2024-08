Malas noticias para Chivas de cara al reinicio del Apertura 2024

Las cosas no han salido del todo bien para el Guadalajara en este inicio de año futbolístico y parece que le vienen más malas noticias. En la Liga MX, el arranque no ha sido el deseado aunque no es tan malo... el equipo de Fernando Gago tiene siete puntos de 12 disputados.

Mas en la Leagues Cup el Rebaño se fue a las primeras de cambio, pues no ganó un solo juego. A esto hay que sumarle que su figura Javier Hernández no arranca, entre lesiones y bajo nivel de juego no ha ayudado al equipo como se esperaba.

Y ahora ha perdido a un jugador todo el torneo y podría perder otro.

Malas noticias para las chivas

Las malas noticias no dejan de llegar para las Chivas, tanto dentro como fuera de la cancha.

Se reportó que Luis Olivas, zaguero central, estará fuera del equipo por lo que resta del torneo ya que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y a esto hay que agregarle que otro de sus puntales, Javier Orozco Chiquete podría abandonar al equipo.

Según noticias venidas desde Europa, el Torino de la Serie A de Italia prepara mandar una oferta a la directiva tapatía por los servicios del defensa quien en estos momentos se encuentra lesionado.

Hace unos meses el Anderlecht de Bélgica también había ofertado por Orozco Chiquete pero no se llegó a concluir nada. Mientras Fernando Gago deberá pensar cómo solucionar sus problemas en defensa.