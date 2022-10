Quiere 'Tato' conectar con afición rayada

José Antonio "Tato" Noriega, nuevo presidente deportivo de Rayados, tiene entre sus metas una muy clara: conectar y agradarle a la afición.

A su llegada a la Ciudad, Noriega dijo que viene a engrandecer aún más al Monterrey y para eso llega con humildad y a trabajar en equipo.

"Es mucho lo atractivo de esta Ciudad, de este equipo, de esta institución que conozco perfectamente, pero ha crecido mucho y que es para ilusionar a cualquiera. Es un reto bien bonito e interesante para el cual me siento preparado, pero que me motiva muchísimo", dijo Noriega.

"Voy a ser humilde, voy a ser una gente que trabaje en equipo, que valore a la afición, eso me parece muy importante, cuando uno es jugador y yo lo fui durante muchos años. No tienes conciencia del valor que tiene la afición que es lo más importante, sin una afición no existe un club, y cuando estamos hablando de la mejor afición de México, imagínate. Voy a tratar de generar esa conexión que necesita haber siempre entre tribuna y cancha y aportar mi experiencia, mi conocimiento".

CONOCE A VUCETICH

Noriega, quien dijo que no es un mago ni un gurú, pero si un hombre preparado, señaló que conoce muy bien al entrenador Víctor Manuel Vucetich y tratara de hablar con él y su cuerpo técnico a la brevedad.

"No, no he platicado con Víctor, quiero hacerlo pronto, lo vamos a hacer, ya tenemos una idea y juntos, con la experiencia de Víctor, nos conocemos bien , me dirigió dos veces, conozco a su cuerpo técnico, no va a ser ninguna sorpresa ni ninguna novedad", añadió.

"Sé de la capacidad humana y profesional que tienen, trataré de ayudarlos, ellos ya están aquí, tienen el conocimiento del plantel más a fondo, yo trataré de dar mi opinión, de lo que veo de afuera, de lo que me genera la experiencia, el conocimiento que puedo tener y hacer que el equipo compita como lo hizo en este muy buen torneo; siempre hay que buscar más".

Noriega, quien jugó en Rayados de 1992 a 1996, aseguro que Monterrey siempre debe estar en los primeros planos y ser protagonista.

"El compromiso es que Monterrey sea protagonista, logre objetivos y gane cosas; le sumo que la gente esté contenta con el equipo, que le guste, porque a veces vas a perder, pero si perdiste y te gustó lo que viste, seguramente te irás contento y tranquilo", expresó.