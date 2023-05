Chivas y Tigres en busca de la gloria 

La historia de Tigres arrancó con goleada (4-1) sobre los Diablos en casa, posterior fue el clásico regio, los felinos llegaban como víctima para Monterrey, pero en el partido de vuelta lo vencieron (0-1).

Robert Dante Siboldi, técnico de Tigres, dijo que estar en la final es "muy emocionante, estar al frente de este equipo me llena de orgullo y lo estoy disfrutando mucho".

Por su parte, el técnico del Guadalajara, Veljko Paunovic, prometió que ante el empate sin goles en el Volcán viene lo mejor. "Todavía no hemos hecho nada, viene lo mejor. Hoy fue bueno que no nos anotaran, pero no tan bueno que no anotamos".

Siboldi sentenció a los Rojiblancos "se llevó demasiado para lo que fue el partido".

"Fuimos superiores, el rival vino a buscar ese resultado que le permitiera seguir en carrera a su objetivo, pero la llave sigue abierta", añadió.

El serbio Veljko Paunovic apelo a que "hay que tener las cartas cerca del pecho. Tengo la sensación de que todos esperaban otro partido, la gente debe prepararse para el segundo partido, todos pensaban que hoy se definía todo, no es así", dijo.

La revancha está puesta para el partido de este domingo, Tigres con sed de triunfo para saldar la derrota del Clausura 2017.

Los rojiblancos han disputado ocho finales desde la instauración de las liguillas en 1971; tres en torneos largos y cinco en certámenes cortos. De estos encuentros, Chivas ha jugado solamente en cuatro ocasiones el partido por el título en su estadio, con un saldo a favor de tres victorias por solamente una derrota; esta se dio en el torneo Invierno del 98, cuando empataron la ida sin goles y cayeron en el Jalisco ante Necaxa.

La gran final se disputará este domingo en el estadio Akron a las 19:35 horas, la afición la podrá ver en TUDN y en TV Azteca.