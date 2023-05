Van por la gloria: Chivas quiere que se repita la historia

La historia de Tigres arrancó con goleada (4-1) sobre los Diablos en casa, posterior fue el clásico regio, los felinos llegaban como víctima para Monterrey, pero en el partido de vuelta lo vencieron (0-1).

Robert Dante Siboldi, técnico de Tigres, dijo que estar en la final es "Muy emocionante estar al frente de este equipo, me llena de orgullo y lo estoy disfrutando mucho".

Por su parte, el técnico del Guadalajara, Veljko Paunovic, prometió que ante el empate sin goles en el Volcán viene lo mejor. "Todavía no hemos hecho nada, viene lo mejor. Hoy fue bueno que no nos anotaran, pero no tan bueno que no anotamos".

Siboldi sentenció a los Rojiblancos "Se llevó demasiado para lo que fue el partido".

"Fuimos superiores, el rival vino a buscar ese resultado que le permitiera seguir en carrera a su objetivo, pero la llave sigue abierta", añadió. El serbio Veljko Paunovic apeló a que "Hay que tener las cartas cerca del pecho".

La revancha está puesta para el partido de este domingo, Tigres con sed de triunfo para saldar la derrota del Clausura 2017.

PARA SER CAMPEÓN HAY QUE GANAR

"¡Para ser campeón, hoy hay que ganar!", reza uno de los cánticos de la afición de Tigres, el cual se convierte en un imperativo para bordar la octava estrella de Liga en su escudo.

Si hace varias semanas sólo se pensaba en salvar algo de un semestre precipitado, con dos cambios de entrenador en el transcurso del mismo y cuatro directores técnicos en el año futbolístico 2022-23, hoy los felinos están a un paso de la gloria ante el Guadalajara, en la Final de vuelta del Clausura 2023.

Ni el más optimista de los aficionados de Tigres imaginaba hace mes y medio llegar a esta fecha con la ilusión a tope para lograr el octavo título, tras una Final de ida sin goles.

Son 90 minutos los que separan a los auriazules de poder levantar otro campeonato y extender así su época dorada, ahora de la mano de Robert Dante Siboldi, el estratega que entró como "bombero" el 10 de abril para sofocar un incendio que hacía cenizas el torneo.

O quizás ganar les puede tomar más allá del tiempo reglamentario, en la prórroga o los penales, una definición que ha resultado "fetiche" en la historia auriazul.

Tigres puede volver a hacer de esta instancia su modus vivendi, como ya le pasó en la Temporada 1981-82 y los Torneos Apertura 2015 y Apertura 2017, en los que se coronó desde los 11 pasos.

Para ello cuenta con un "as" bajo la manga: Nahuel Guzmán, quien atajó cuatro lanzamientos entre los dos últimos campeonatos que definió desde el manchón.

PROBABLES ALINEACIONES

GUADALAJARA

23. Jiménez

2. Mozo

3. Sepúlveda

4. Briseño

13. Orozco

20. Beltrán

28. González

11. Brizuela

10. Vega

25. Alvarado

5. Guzmán

TIGRES

1. Guzmán

14. Garza

19. Pizarro

13. Reyes

27. Angulo

20. Aquino

8. Vigón

5. Carioca

23. Quiñones

17. Córdova

10. Gignac