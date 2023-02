Jugadoras, víctimas de acoso

La capitana del América femenil, Scarlett Camberos, fue víctima de hackeo, pero previamente había denunciado acoso por parte de un seguidor en sus redes sociales.

No es la primera vez que la jugadora azulcrema vive este tipo de acoso, pues alertó desde el año pasado que un usuario había creado cuentas falsas para acosarla y que ha invadido su privacidad, al grado de encontrárselo cerca de su casa.

"Hola, ocupo su ayuda en reportar esta cuenta por favor. Ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme diario y hoy me lo topé en mi camino a casa. No está bien", redactó Camberos en una serie de tuits.

América ha acompañado a Camberos con apoyo legal y psicológico desde que comenzó el acoso.

La jugadora rojinegra y ex americanista, Selene Valera, se sumó a la denuncia de Camberos y señaló que era la misma persona que las había hostigado a ella y su ex compañera Jana Gutiérrez.

"Es el mismo que tiempo atrás molestó a Jana y a mí. Yo le metí demanda, pero no fue de mucha ayuda. Como quiera ya tiene antecedentes, preocupante que acose a Scarlett y se lo tope en la calle", escribió Valera.

La jugadora americanista es el caso más reciente de violencia digital y ciberacoso que distintas futbolistas de la Liga MX Femenil han denunciado desde que se creó la Liga en 2017.

Hace dos años Valera y Gutiérrez fueron víctimas de expresiones de acoso y amenazas en sus cuentas personales de redes sociales. Futbolistas de otros clubes como la defensa de Pumas, Deneva Cagigas, la entonces futbolista de León y ahora de Cruz Azul, Nailea Vidrio y la defensa de Tigres, Greta Espinoza, han denunciado ciberacoso.

El hostigamiento a las futbolistas de la Liga MX Femenil ha traspasado las redes sociales y la defensa americanista Sabrina Enciso denunció el año pasado que un aficionado la besó a la fuerza mientras ella le daba una foto.

Hasta el momento las redes sociales de Twitter e Instagram de Camberos han sido desactivadas, pero no han sido recuperadas.

NAILEA VIDRIO

La exjugadora de León denunció el año pasado en sus redes sociales haber vivido acoso de un aficionado en un partido de Concacaf.





DENEVA CAGIGAS

Reiteradamente, la defensa de Pumas ha denunciado ser víctima de acoso en redes sociales, luego de recibir contenido sexual de usuarios.





JANA GUTIÉRREZ

La exjugadora del América fue víctima de acoso y amenazas de muerte en sus redes sociales, en enero de 2021.





RENATA MASCIARELLI

La exportera del América recibió amenazas de muerte el año pasado de un usuario que amenazó con golpearla o sembrarle droga para involucrarla en un delito.

SABRINA ENCISO

La defensa del América denunció el año pasado que un aficionado invadió su espacio personal y la besó a la fuerza después de un partido, mientras aceptaba tomarse una foto.

SELENE VALERA

La exjugadora de América fue víctima de acoso y amenazas en redes sociales junto a su entonces compañera Jana Gutiérrez.





GRETA ESPINOZA

En 2020, la jugadora de Tigres recibió amenazas de muerte contra ella y su familia a través de una cuenta falsa en Twitter bajo el nombre @naye_fel.