Negocia JJ Macías su fichaje con Santos

José Juan Macías se encuentra en negociaciones con las Chivas para ser refuerzo del Santos.

El delantero de las Chivas duró cerca de un año y medio fuera de las canchas por una rotura del ligamento cruzado.

Posteriormente, regresó a la actividad en el torneo Clausura 2024 con las Chivas y perdió la titularidad con Ricardo Marín.

"Después de tiempo sin jugar, lo que más me interesa es jugar al futbol. Entonces estoy tranquilo por esa parte", declaró José Juan Macías.

"(Fue) difícil, porque uno siempre busca jugar y más evidentemente cuando empecé jugando, pero bueno, son cosas normales del futbol".

J.J. Macías realizó la pretemporada con las Chivas en Cancún. Todo el plantel regresó a Guadalajara ayer por la tarde.

"Trabajé literalmente sin preocupaciones porque lo que me importa es mi rodilla. Ahora sí, que después de volverme a sentir futbolista, en esos primeros seis meses de que inicié jugando y después no terminé jugando, lo que me importaba era que no hubiera dolores, que pudiera estar al 100% y así fue. Así que nada, feliz", agregó.

El destino de José Juan Macías apunta a ser transferido al Santos, a petición del director técnico Ignacio Ambriz, con quien el delantero ha tenido su mejor rendimiento en la Liga MX cuando jugó un año para el León y anotó 19 goles.

"Espero que en las siguientes semanas podamos ya saber algo (de su fichaje al Santos)", mencionó

"Creo que todos siempre contamos con entrenadores con los que nos fue bien. Fue una gran etapa con él (Nacho Ambriz), así que cualquier posibilidad está abierta. Simplemente a enfocarme en lo mío", añadió el delantero de las Chivas.