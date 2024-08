Gerardo Martino elogia a Tigres y sus jugadores en conferencia

Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, habló de todo en conferencia de prensa, elogió a André-pierre Gignac y a Nahuel Guzmán, además de que tocó los temas de Robert Dante Siboldi y el nombramiento de Javier Aguirre en el Tricolor.

Previo al partido entre su club y los Tigres por la Leagues Cup, el "Tata" respondió los diversos temas.

André-Pierre Gignac, el mejor extranjero que ha visto en México

"Gignac es de clase mundial, tiene mucha incidencia en el equipo, es el mejor extranjero, que vi, que ha jugado en el futbol mexicano ".

".

Tata, gran amigo de Nahuel Guzmán

"Ha hecho un notable aporte para esta historia de Tigres, ha sido totalmente decisivo en estos últimos años en Tigres, tengo un gran cariño muy especial hacia él, tenemos una gran relación y me enojo con él cuando tiene comportamientos más propios de un actor de telenovela, que un futbolista y se lo digo; pero me pone contento cuando le va bien y con la carrera que ha hecho", dijo sobre Guzmán, a quien dirigió en Newells.





Conoce a Miguel de Jesús Fuentes

"No estando ahí lo desconozco, pero lo que he visto es que los protagonistas han hecho público; he escuchado las declaraciones de Siboldi y las de Fuentes, porque también he coincidido con él, se quiénes son, porqué Fuentes estuvo con Jaime Lozano en el Sub 23 y lo conozco y se la clase de persona que es, pero no me gustaría opinar de algo que no presencié de primera mano", comentó sobre las declaraciones del auxiliar de Tigres respecto a su salida del equipo.





Envía mensaje a prensa mexicana

"El único comentario que tengo es los mejores deseos para el "Vasco" (Aguirre) y Rafa (Márquez) para que puedan llevar adelante su trabajo y lo hagan de la mejor manera. Lo más importante es eso, éxitos en sus trabajos, son gente de experiencia. Javier lleva años dirigiendo es su tercera etapa en selección, Rafa tiene menos años dirigiendo, pero tiene experiencia como jugador y de los mejores exponentes del futbol mexicano en Europa.

"Probablemente el hecho de poder terminar el proceso y cumplir el objetivo y que tenga un inicio en el 2026 y se prolongue hasta el 2030, no sólo dependerá de ellos y los jugadores, sino también dependerá mucho de ustedes", expresó Martino ante el nombramiento de Javier Aguirre y Rafael Márquez como técnico y auxiliar de México.

Confirmó que Lionel Messi no formará parte del partido ante los Tigres por lesión.

"Sí, ya se la han sacado (bota) está con trabajos en gimnasio, todavía no sale a campo".