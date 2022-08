¡Recuerdo inolvidable!

"Ese minuto y medio que duró el Himno aún me estremezco al recordarlo; todavía siento una gran emoción y escalofrío cuando recuerdo la estampa de ver a nuestros jugadores con una medalla de oro colgada al pecho, cuando ves tu bandera levantarse en medio en lo alto al lado de Brasil y Corea"

"No puedes evitar que se te escurran dos lágrimas porque esos breves minutos encierran años de trabajo. Han pasado 10 años y la gente recuerda paso a paso ese triunfo; es el ejemplo de que se pueden hacer muchas cosas trabajando en equipo, con carácter, con tesón".

Tena recordó que este equipo llegó con espíritu triunfador a la justa, ganó el oro en los Juegos Panamericanos en 2011, el torneo Maurice Revello de Toulon y el Preolímpico de Concacaf, sin embargo, la estrategia la tenía clara ante Brasil.

"Quise que saliéramos a presionar desde el inicio, les pedí que no los respetaran, a mí no me gusta eso de qué el jugador salga al campo pensando en sacarse una foto, en cambiar una camiseta que en salir ganar y ellos lo entendieron perfectamente".