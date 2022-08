Los de Chivas ya nos respetan más:

Guadalajara, México.- Edgar Gary Zaldívar disfruta ser Bicampeón y el gran momento del Atlas . Si bien el inicio del Atlas en el Apertura 2022 no ha sido el mejor, luce como favorito para vencer a las Chivas este sábado en el Estadio Akron, y la carrilla ya no es tan pesada y cargada como en tiempos pasados.

"A lo mejor antes era así, pero ahora ya nos ven diferente", dijo el mediocampista del Atlas, Edgar Zaldívar, quien estuvo en el Día de Medios realizado en las instalaciones de La Madriguera junto a las integrantes del Atlas femenil, Ana Gaby Paz y Zellyka Arce, que también el sábado a las 12:00 horas recibirán a las Chivas en el Jalisco.

Edgar Zaldívar admite que Chivas es el rival con el cual la victoria tiene un mejor sabor.

"Claro (que es el rival que más disfruto ganarle), el Clásico lo juego desde la Sub 17 porque nadie se lo quiere perder, todo mundo quiero jugarlo y ganar, y nadie se lo quiere perder", comentó Zaldívar.

En los puntos, no hay mucha diferencia entre ambos, ya que el Atlas suma 7 y Chivas 5, pero en la posición en la Tabla General sí hay una distancia notable, ya que las Chivas ocupan el penúltimo lugar, y el Atlas se ubica en el lugar 13, ya muy cerca de la zona de Repechaje.

Pero Edgar Zaldívar asegura que no importan los números.

"Es un Clásico, no es que alguien llegue mejor o peor, sabemos cómo se juegan los Clásicos, son muy diferentes, es distinto a cualquier otro partido, creo que los dos llegamos motivados, si bien no fue el inicio esperado para ambos, vamos a ver a quién le sale ahora", señala Edgar Zaldívar del Atlas.

Por su parte, el defensa del Atlas Emanuel Aguilera mostró su respeto hacia el delantero Alexis Vega, a quien tendrá que marcar el sábado para evitar alguna de sus genialidades.

"Para mí (Alexis) es uno de los mejores jugadores de la Liga no solamente como jugador mexicano, y no es de ahora, sino regularmente sabemos de su calidad, y estoy consciente que debemos prestar más atención que nunca porque es un jugador desequilibrante y debemos estar lo más concentrados posible para contrarrestar no sólo a él sino a todos", comentó el defensa del Atlas.