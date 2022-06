´Chucky´ le abre los brazos a ´Chicharito´

En entrevista para TUDN, el delantero del Napoli mencionó que tiene un buen concepto del "Chicharito", de quien guarda un grato recuerdo por el apoyo que le brindó en sus primeros llamados.

"Todos son bienvenidos, con ´Chicharito´ me llevo muy bien, cuando llegué a la Selección me trató muy bien. Le tengo cierto respeto y cariño, que bueno que le esté yendo muy bien, pero esa decisión (de su convocatoria) no me toca", declaró.

Las últimas semanas trascendió que Hernández ha tenido contactos con el técnico Gerardo Martino, buscando limar asperezas, sin embargo, a cinco meses del Mundial no hay una garantía del regreso del goleador histórico del Tri.

El "Chucky" Lozano admitió que el representativo nacional tiene muchas cosas por mejorar de cara a Qatar.

"He escuchado (las críticas sobre el desempeño del Tricolor), estamos viendo que cosas tenemos por mejorar, tenemos tiempo, ojalá podamos llegar bien", recalcó.

Lozano también se alegró por la designación de las sedes mundialistas para la Copa del 2026, entre las que destacan la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y admitió que le ilusiona jugar un Mundial en el país que lo vio nacer.