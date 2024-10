Se considera Chicharito un "villano en una historia mal contada""

Javier "Chicharito" Hernández volvió a arremeter en contra de la prensa deportiva por las críticas recibidas de su actual rendimiento.

Durante una transmisión en su canal Twitch, el delantero de las Chivas también ironizó sobre su relación con los compañeros de equipo.

¿Opiniones?



Javier ´Chicharito´ Hernández explotó contra los medios de comunicación ?? pic.twitter.com/aO40LOZJBM — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 2, 2024

"No me llevo bien con nadie de Chivas, acuérdense que la prensa siempre tiene la razón. Soy súper grillero, soy muy mal compañero, rompo vestidores. Y no sé nada de futbol. Soy odioso, mamón, un asco y no voy a contradecir a la prensa. Como uno sigue creciendo y las cosas van a mejorar, no es el fin de mi historia ni de mi carrera. Imaginémonos, no cosas chingonas, imaginémonos al revés. Que no hago ya ningún gol más con Chivas y me retiro en un año, que no va a pasar. Pero imagínate, eso no va a quitar nada de la carrera que tengo, nada, no cambia el pasado", dijo "Chicharito" Hernández.

"Yo lo hago de juego porque ni estoy en contra de ellos, solamente pensamos diferente y la prensa no me conoce por más que ellos crean. Pero ellos venden, ellos necesitan vender. Lo que más sigue vendiendo es la polémica".

Desde su regreso a las Chivas, Javier "Chicharito" Hernández tiene un gol en 17 partidos jugados, además de sufrir diversas lesiones que lo mantienen fuera de actividad.

"Que sí, que en el presente futbolístico no se está dando al super mega 100. Individualmente no, pero grupalmente estamos creciendo muchísimo todo el equipo. Llegamos a una Semifinal, Chivas llegó a una Semifinal en mi primer torneo y no andaba al 100. Pero bueno, las cosas individualmente van a mejorar futbolísticamente, estoy seguro", dijo el delantero, "Soy el villano en una historia mal contada", aseguró tras el comentario de un usuario.