Quieren ´doblete´

Charlyn Corral y Jennifer Hermoso arrasan en la Liga MX Femenil, en la cual son líderes de goleo, con 17 anotaciones cada una. Lo curioso es que juegan para el mismo club, Pachuca, y solo entre ellas suman más anotaciones que 13 de los 17 equipos restantes.

En una sesión inédita desde que la Pentapichichi llegó a México en 2022, las delanteras posan juntas. Charlyn advierte: el plantel que tiene a la campeona de goleo, gana el título de Liga.

"No sé por qué, cuando hay una campeona goleadora en algún equipo, ese conjunto es el campeón. Aquí pasó el año pasado, Mia Fishel ganó y las campeonas fueron las de Tigres, el antepasado fue Licha (Cervantes), a la que le peleé y me ganó por un gol, y Chivas fue el mejor".

Katty Martínez (Tigres en el Guardianes 2020) y Desirée Monsiváis (Rayadas en el Apertura 2019) también obtuvieron la doble corona.

"Yo también quiero que se quede en Pachuca (el título de goleo) para ver si hay más suerte del campeonato", expuso Charlyn, quien también ganó un título de goleo en la Liga de España.

Jennifer afirmó que esta campaña se siente como pez en el agua, después de pasar por una dura adaptación al País y al estilo de la Liga MX Femenil.

"El otro torneo me costó porque venía de una lesión, no fue fácil adaptarme a la altura, al ritmo de juego ni a otra Liga, adaptarme a un estilo de juego diferente. Al día de hoy me siento bien, marcando goles. Ahora estoy disfrutando, no por superar a nadie porque superarme a mí misma siempre será el mayor logro, por ahora me estoy encontrando bien porque el equipo está ganando y tú (Charlyn) y yo estamos marcando", agregó la española.

A Pachuca le resta por enfrentar a Chivas y Cruz Azul, y las goleadoras prometen más anotaciones.

"Me siento tranquila de saber que estás aquí, me quita mucha presión, y también para las rivales es complicado porque ahora no solo se preocupan por mí, sino también por ti, y hemos hecho muy buen click porque somos diferentes", confesó Charlyn.

La Pichichi española desea que la corona de máxima romperredes se quede en Pachuca por la conexión que ha tenido con la ex jugadora del Levante.

"Me gustaría que el título de goleo se quedara aquí, y si yo puedo ayudarte a que seas mejor, lo voy a hacer, porque eso también me hará ser mejor", explicó Jennifer.

La ex delantera del Barcelona dijo que marcar goles no es fácil y hacer tres en un día tampoco es cuestión de suerte, todo lo que se ve en la cancha es reflejo del trabajo de años, en un deporte que es pasión.

"La verdad que en ese aspecto nos hemos entendido bien porque las dos sabemos lo que cuesta meter un gol, a veces tienes cuatro y entran, pero a veces de esas cuatro no entra ninguna, eso es lo bonito, que al final las dos sabemos lo que es esa presión y no nos da miedo ni nos asusta", agregó Charlyn.

COMPLEMENTO PERFECTO

Jennifer Hermoso y Charlyn Corral ni se estorban ni compiten por los goles, se complementan, pues cada una maneja un estilo diferente.

"Soy más de ir a los espacios y de ser intensa, soy luchona guerrera, y Jennifer es más de que nadie le quita el balón, de traerlo más en el pie", explicó la delantera mexicana.

Le Pichichi española dijo que nadie la entiende como Charlyn y por eso le gusta compartir el protagonismo en la cancha.

"Se lo he dicho a todos, Charlyn es de las mejores delanteras de la Liga y jugar con ella me gusta porque entiende a lo que yo quiero jugar, siento que debemos estar en cada partido para ir por el triunfo", mencionó.

TIEMPO DE CONFESARSE

Jennifer Hermoso y Charlyn Corral se entienden incluso sin balón de por medio.

La máxima anotadora de la Selección de España y del Barcelona toma los micrófonos de Grupo REFORMA y en lugar de pases le manda preguntas a la referente del Tricolor. De goleadora a goleadora de la Liga MX Femenil, la Pentapichichi lanza la primera reflexión.

"La gente se cree que marcar goles es fácil, o que marques en un día tres es cuestión de suerte. Son muchos años los que estás marcando muchos goles, muchas temporadas las que estás allá arriba y cuando no los haces, eso también afecta mucho a las jugadoras y eso la gente no ve desde afuera", advierte Jenni.

Charlyn recibe el pase: así le pasó al romperse el ligamento cruzado anterior o con ciertas percepciones.

"Recuerdo que en el Atlético de Madrid mucha gente me decía ´ay, te vemos súper bien, inclusive más delgada o más fina´, y yo realmente no me sentía a mi nivel", confiesa.

Solo que Corral valora hoy su "Hermoso" presente.

"Puedo salir al campo, divertirme, y yo sé que a lo mejor no es mi día, igual somos personas, estás cansada, a veces te duele el juanete, te duelen las piernas y saber que tengo una jugadora al lado como tú, me quita mucho peso", reconoce.

Hay espacio para otra confesión: en el alto rendimiento, el malestar por un error no culmina con el silbatazo final.

"Cuando estás acostumbrada a ser tan exitosa, no acaba ahí, te vas a la cama pensando ´¿qué hice mal?´", reconoce Charlyn, pero aún no termina la idea cuando Jenni Hermoso complementa: "¡y te acabas castigando!".

Charlyn y Jennifer, de archirrivales a compañeras

Cuando Charlyn Corral anotó su primer hat-trick en la Liga de España en septiembre de 2015, Jennifer Hermoso, quien vestía la camiseta del Barcelona, volteó hacia el Levante para conocer más a fondo a la mexicana que estaba robando los reflectores.

A la goleadora del cuadro blaugrana le gustó la picardía y el olfato de gol que tenía le pequeña delantera que comenzó a pelearle el título de goleo.

Su amistad nació a través de Instagram, donde comenzaron a seguirse y luego a enviarse mensajes y saludos.

Cuando se encontraban en la cancha, el abrazo era efusivo y cordial, la admiración mutua creció con los años.

Charlyn aplaudió cada uno de los goles de Jenni, y la goleadora española siempre tuvo palabras de admiración. Curiosamente, la mexicana ganó el Pichichi en la Temporada 2017-18, en la que Jenni salió de España para jugar con el PSG.

En junio del año pasado, cuando Pachuca entabló conversaciones con el agente de Jenni, la intervención de Charlyn fue clave para que se diera uno de los fichajes más importantes en la historia de la Liga MX Femenil.

"Para mí es un privilegio tenerte aquí, como te lo dije en el Instagram, entiendo lo que te cuesta. Me gusta que estés aquí, porque te has ganado el respeto, te hemos acogido, estamos en la misma etapa de vida, donde nos encanta sonreír en la cancha y divertirnos", explicó Charlyn.