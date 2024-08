Familia de Carlos Salcedo en el ojo del huracán

México.- El futbolista Carlos Salcedo y su familia están en el ojo del huracán después del asesinato de la presentadora, Paola Salcedo, hermana del jugador, el pasado 29 de junio en el Estado de México. La muerte de la mujer, durante un supuesto asalto, hizo saltar las alarmas después de que la madre del defensa, María Isabel Hernández, acusó directamente a su hijo y a su nuera de ser los autores intelectuales del asesinato. En pleno escándalo, el caso dio un giro inesperado, cuando la Fiscalía de Jalisco confirmó que la madre y la hermana de Salcedo son las principales sospechosas de otro asesinato dentro de la familia.

La historia de los Salcedo ha estado marcada los últimos 10 años por las intrigas, la polémica y la lucha de poderes para controlar los bienes familiares. A medida que la gloria deportiva crecía, también lo hacían el dinero y los problemas. "La sangre te da parientes. La vida te da familia", escribió el futbolista en 2018.

Paola Salcedo, de 29 años, era una influencer originaria de Guadalajara y conductora de programas deportivos. Compartía la pasión por el fútbol con su hermano, lo que la llevó a iniciar una carrera como creadora de contenido en redes sociales para después dar el salto a la televisión. La presentadora tenía un hijo de cuatro años con el también futbolista, Nicolás Vikonis.

Carlos Salcedo, apenas un año mayor que Paola, llegó a ser uno de los jugadores más prometedores de su generación. Empezó su carrera en las Chivas y se convirtió desde muy joven en uno de los inamovibles de la Selección mexicana. En 2017, con 24 años, logró un contrato con el Eintracht de Frankfurt para jugar en Alemania. El periplo en Europa catapultó su carrera. Apodado El Titán, destacó por ser un jugador muy físico y con buen juego aéreo. En 2018 fue titular en todos los partidos de México en la Copa del Mundo de Rusia y en 2019 tocó la cima de su carrera cuando el club de Monterrey Tigres pagó 10 millones de dólares por su fichaje.

De regreso en México cayó en un bache y perdió protagonismo. Su baja de juego y los escándalos fuera de la cancha lo lastraron. Dos años después se fue al Juárez y en 2023 acabó en las filas de Cruz Azul. Cuando parecía que su carrera agarraba un nuevo impulso y retomaba el nivel, el asesinato de su hermana salpicó al jugador y desembocó en la salida abrupta del equipo.

Según algunos insiders que conocen el Cruz Azul, Salcedo habría buscado irse "de manera urgente" a jugar al extranjero poco después de lo de su hermana. "La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país, es porque él y su esposa Andrea Navarro son los autores intelectuales del asesinato de Paola", acusó la madre en sus redes y todo ardió. Los focos volvieron a posarse sobre el jugador y la Fiscalía del Estado de México lo citó para interrogarlo el pasado 18 de julio.

Esa misma semana Salcedo publicó un mensaje motivacional en sus redes: "Deja que te duela, llora lo que necesites, acepta eso que sientes, abraza tu vulnerabilidad como parte del proceso, no te juzgues por lo que estás viviendo, permítete tener el corazón roto". De las pocas menciones directas que hizo el jugador sobre la muerte de Paola Salcedo fue compartir una esquela que el Cruz Azul publicó en redes sociales. Tras firmar un acuerdo confidencial para desvincularse del club, el futbolista apareció el 20 de julio en el estadio Ciudad de los Deportes para despedirse de la afición sin dar mayores explicaciones.

La prometedora carrera de Salcedo siempre ha estado rodeada de una vida llena de escándalos. Como la hija que tuvo en 2015 y a la que no reconoció hasta 2018 por orden de un juez o las acusaciones contra su padre, Carlos Joel Salcedo Zamora, su representante hasta que le echó por "aprovecharse de su confianza" y "manejar sus bienes indebidamente". El futbolista también ha acusado a su familia en varias ocasiones de filtrar a la prensa información de su vida privada.

En estos malos manejos también acusa a su madre y a su hermana de poner a nombre de ellas algunas de sus propiedades. La propia Paola fue entrevistada en el programa de espectáculos Ventaneando sobre este conflicto: "Le aconsejaron que por problemas legales le podían quitar sus cosas, entonces su casa la puso a mi nombre y dos carros a nombre de mi mamá (...) me pide que le regrese la propiedad, mis papás me pidieron que no, especialmente porque se casaron por bienes mancomunados (...) Andrea [esposa de Carlos Salcedo] al ver que no le dimos las escrituras, nos difama", decía la hermana.

2018 fue el año en que todo explotó. Para entonces Salcedo había roto con sus padres y su hermana pese a algunas fotos navideñas que la madre subió a su perfil de Instagram. La familia emitió un comunicado para defenderse: "Somos una familia normal y los problemas siempre se resolvieron en casa (...) creemos que su actual entorno no lo está ayudando como figura pública", cargaron contra la esposa del jugador, tíos y primos. El futbolista respondió con otro comunicado: "Yo decidí separarme de ellos, insisto, fue decisión propia, no por terceros, cuento con el suficiente criterio para decidir en mí". En otra entrevista, Paola Salcedo contó que la relación con su hermano se deterioró aún más cuando intentó advertirle de una supuesta infidelidad por parte de Andrea Navarro, razón por la que el futbolista terminó por alejarse definitivamente de sus padres y su hermana.

Contra su madre ha dicho en varias ocasiones que la mujer ha tratado de ensuciar su carrera. "Una verdadera madre no inventa y exhibe a su hijo con el afán de verlo perjudicado". También la acusa de coludirse con su hermana para "atentar contra mi carrera y matrimonio y por no quererme regresar una casa y dinero que con mucho esfuerzo compré y con engaños y malos consejos terminó a nombre de Martha Paola".

A la salida de una audiencia en la que se determinó la paternidad de su hija Ivanka, la madre, la hermana y una de las tías del jugador llegaron a los golpes. Una de esas tías es quien denunció a María Isabel Hernández y a su hija ante la Fiscalía de Jalisco por estar detrás del asesinato de su esposo a balazos en 2023, según apunta la investigación por la herencia de unas propiedades. La semana pasada el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, confirmó que existe una orden de aprehensión vigente contra las dos mujeres por el asesinato de José Félix ´N´ desde enero de este año, sin embargo, Hernández denuncia que nunca fue notificada de que existía una orden de captura en su contra. A través de un video en redes sociales, la madre del futbolista se ha defendido de las acusaciones de su cuñada y asegura que todo es un montaje fruto de las influencias que tiene su hijo en la Fiscalía de Jalisco.

Hernández insiste en que el asesinato de Paola se trató de un feminicidio urdido en el seno de su familia y pide a la Fiscalía del Estado de México que llame a declarar también a la esposa de su hijo, Andrea Navarro, como presunta autora intelectual.

"Confío en que las fiscalías hagan las cosas conforme a derecho. Como lo dije desde un principio, quiero justicia para mi hija Paola Salcedo", ha declarado Hernández.

Paola Salcedo fue asesinada delante de su hijo de cuatro años a la salida de un circo en Huixquilucan, en el Estado de México, al terminar la función. La investigación policial señala que dos hombres a bordo de una motocicleta trataron de asaltarla y le dispararon seis veces, después huyeron. La presentadora e influencer fue trasladada a un hospital, donde falleció a las pocas horas. Días después, la Fiscalía detuvo a dos personas acusadas de perpetrar el asesinato de Paola Salcedo. Miguel Ángel ´N´, alias El Pecas y José Iván ´N´ fueron puestos a disposición judicial y llevados al Centro de Reinserción Social de Tlanepantla, a la espera de que un juez evalúe el caso y determine si serán llevados a juicio.

Las autoridades afirman haber dado con los perpetradores gracias a imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de la zona e información recabada por la policía. Sin embargo, la madre ha pedido que no se descarte ninguna hipótesis. La Fiscalía, no obstante, parece ser más partidaria del móvil del asalto.

Mientras tanto, Carlos Salcedo ha anunciado que la próxima temporada jugará en el Juárez. "La vida te enseña que muchas veces darás lo mejor de ti y serás buena persona con la gente equivocada y no pasa nada, vete con la conciencia tranquila. Aprende que hay gente desagradecida que no sabe cuidar ni valorar lo que tiene a su lado", escribió después de firmar con Los Bravos y poner miles de kilómetros de tierra de por medio con su familia.

Lejos de acabar, la historia de crímenes, intrigas y conspiraciones de los Salcedo escribe un nuevo capítulo. Como dice el dicho: "Las amistades las eliges, la familia es la que te toca".