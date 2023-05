Buscan Águilas concretar la obra

En ese sentido, el técnico Ortiz aclaró, apenas terminado el duelo de ida, que no hay lugar para dar por sentado el pase, por lo que aquel jugador que no esté concentrado y muestre exceso de confianza no tendrá lugar en el partido de vuelta.

"Quien crea que la fase está cerrada va a cometer un error enorme; el sábado deben salir de la misma manera. Dimos un paso importante y el otro paso es el sábado que viene. Hay que estar tranquilos, la serie no está cerrada; ellos tienen grandes jugadores y un excelente entrenador", afirmó el "Tano" Ortiz tras el triunfo el miércoles.

El juego de cuartos de final de vuelta entre América y Atlético San Luis arranca a las 22:16 horas de este sábado.

VUELTA DE LOS CUARTOS DE FINAL CONTRA PRONÓSTICOS, SANTOS BUSCARÁ LAS SEMIS VS MONTERREY

Este sábado el Monterrey recibirá a Santos en el estadio BBVA, en el arranque de los partidos de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2023. En el encuentro de ida, disputado el miércoles en el Estadio Corona no hubo anotaciones; resultado que favoreció a los Rayados, pues les basta un empate para pasar a las semifinales por su posición en la tabla.

Por otro lado, los Laguneros necesitan forzosamente un triunfo en su visita a campo regio para pasar a la siguiente ronda, con cualquier marcador a su favor tendrían el pase.