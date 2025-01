La visión de Adalberto Carrasquilla sobre el futbol mexicano y Pumas

Mientras directivos y técnicos ningunean a la Liga MX, el seleccionado panameño y refuerzo de los Pumas, Adalberto Carrasquilla, califica al futbol mexicano como el mejor de la región y aporta otra visión respecto a la partida de Martín Anselmi.

"El futbol te va brindando oportunidades que muchas veces técnicos, directores deportivos e incluso jugadores muchas veces no esperan y hay que tomar decisiones a veces difíciles, pero creo que a veces son decisiones para mejorar. Si no hubieran tenido un buen paso por la Liga mexicana no llegan mejores oportunidades.

"En Panamá muchas personas no quedaron contentas (por mi paso a Pumas), pero yo sé la decisión que tomé y la responsabilidad que adquirí. Creo firmemente que fue la mejor decisión que pude tomar hoy por hoy. Vine a un lugar con mucha historia, tiene mucho para crecer, estoy tranquilo y consciente de que igual debo seguir trabajando, depende de mí, no acaba aquí, estoy tranquilo y feliz", expresó el "Coco" en su primera conferencia de prensa como auriazul.

Carrasquilla no ha tenido tantos reflectores como James Rodríguez, pero es el pilar de la Selección de Panamá y un futbolista que mostró su calidad con el Houston Dynamo, incluso con más brillo que el mexicano Héctor Herrera.

El jugador se rehusó a minimizar al futbol mexicano, en un contexto en el que Martín Anselmi ya viaja a Oporto para firmar con los Dragones.

"No hay duda de que hay que responder dentro del campo. Sigo creyendo que fue buena decisión, no estoy arrepentido. La responsabilidad la tengo toda en mi espalda y la asumo. Esos comentarios muchas veces no son realistas porque venir a la Liga mexicana y competir no es fácil como parece", mencionó.

Carrasquilla usa el 28 porque nació en ese día, pero de noviembre de 1998. Desea un pronto debut, mas no quiere acelerar procesos físicos luego de una larga inactividad. El jugador no rehúye a las expectativas que genera.

"Sabía lo capaz que soy, entonces por eso estoy muy tranquilo. Eso de presión es para los que en realidad no quieren jugar futbol porque el futbol es de presión en todo momento. Estoy tranquilo porque sé lo que puedo aportarle al equipo", expresó, más convencido aún porque Pumas juega con tres volantes y eso se adapta perfectamente a su estilo como 8.