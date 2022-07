Descarta Suárez jugar en el River

La eliminación de River Plate en la Copa Libertadores provocó que el delantero Luis Suárez desistiera de fichar con el club argentino.

El ex jugador del Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid está sin equipo y los Millonarios eran una de sus opciones, aunque ésta se cayó tras la caída ante Vélez en el máximo torneo de clubes de la Conmebol.

"Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica, pero como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", dijo a Ovación de Uruguay.

"Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero la gente de River te quiere tanto, te insiste tanto, te llaman constantemente, que uno llegá a pensarlo y plantearse la posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional (de su país) podría haber intentado eso. Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional que fue mi casa".