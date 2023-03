Piden seguridad para la mujer previo al Clásico Femenil

"Es una situación delicada, no es exclusivamente de Scarlett, sino del País, le tocó por ser una figura pública, pero ¿cuántas personas no hay que sufren este tipo de acosos? Es una lástima, pero ojalá que pronto haya medidas más drásticas y fuertes en ese tipo de detalles, no tienen que pasar desapercibidas, le tocó a ella, pero le puede tocar a cualquiera, entonces ojalá que el Gobierno pronto pueda hacer algo al respecto, necesitan sentirse protegidas las mujeres en el País", dijo el timonel de las Chivas.

El técnico del América, Ángel Villacampa, desea que no se repitan más casos como el de Camberos, obligada a huir del país ante el acoso del que fue víctima.

"Lamentablemente las autoridades todavía no tienen registradas todas estas situaciones. El club se ha mostrado de una manera exquisita y con mucho tacto. Scarlett es una jugadora importantísima no solamente a nivel deportivo, sino personal, ojalá seamos punta de lanza y que no vuelva a ocurrir esto nunca.

"Claro que hemos hablado con ella, la comunicación ha sido diaria a nivel de club, yo era consciente de esas comunicaciones, el club ha tratado con mucho respeto y cariño una situación muy complicada y compleja, se ha buscado una solución en donde ella pueda estar más tranquila y tenga ese bienestar que necesitaba", dijo el timonel en la conferencia de prensa conjunta, en el Estadio Azteca.

¿Cuándo se juega el América-Chivas?

El Clásico de la Liga MX Femenil se disputará este viernes 24 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Azteca.

"Cada vez que jugamos en el Azteca hacemos mucho hincapié es que es algo extraordinario jugar aquí siempre, en estos partidos decimos lo mismo, nunca se atiende a clasificaciones ni históricos, son tan especiales que hay que vivirlos aquí y ahora, por sí mismo como técnicos son las más fáciles de preparar porque en la parte emocional ya hay una motivación extra", dijo el técnico azulcrema Ángel Villacampa.

Su homólogo del Guadalajara, Juan Pablo Alfaro, aprovechó el marco para hacer un llamado a los árbitros.