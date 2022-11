Pogba no irá a Qatar 2022

No ha disputado ningún encuentro desde que firmó con la Juventus proveniente del Manchester United y se volvió a lesionar. Las pruebas que le realizaron en Turín y Pittsburgh confirmaron que Pogba, de 29 años, no estará listo para el Mundial.

"No lo veremos antes del 2023 y sus allegados confirmaron que tampoco estará en la Copa Mundial", indicó el portavoz de la Juventus el lunes a The Associated Press.

Su agente, Rafaela Pimenta también publicó un comunicado.

"Tras los exámenes médicos de ayer y hoy, anunciamos con gran pesar que Paul Pogba necesita más rehabilitación tras la operación", indicó.

"Por esta razón, Paul no será parte de la selección de Francia en Qatar".

Pogba se sometió a una operación tras sufrir un desgarre en el menisco en un encuentro del torneo de pretemporada de la Juventus en Estados Unidos en julio.